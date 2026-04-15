內地客首季近427億掃港樓 成交多逾5成至3882宗 一區獨佔十大受捧新盤4席

近年越來越多內地買家來港置業，美聯物業研究中心最新數據顯示，今年首季內地買家於本港一、二手住宅市場的註冊量錄約3882宗，較去年同期上升約52.5%，涉及金額近427億元，按年升93%，兩者均創有紀錄以來的同期新高。分析指，內地買家購買力明顯傾向一手新盤，當中啟德區更成為「吸金」重鎮。

內地買家一手金額涉資最多10個新盤 啟德佔4個

美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名英文拼音進行分析。數據顯示，今年首季內地買家涉資共約426.9億元，其中一手物業金額高達約246.6億元，比起同期約180.4億元的二手住宅金額大幅高出約36.7%，可見內地買家購買力明顯傾向一手物業。

今年首季內地買家涉及金額最高的十大新盤中，西沙SIERRA SEA以約13.53億元居首；中環雅盈峰及西半山天御則分別以約10.15億及約10.06億元緊隨其後。值得注意的是，啟德區成為最受內地資金追捧的地段，十大新盤中獨佔四席，包括維港．灣畔（約8.66億元）、天璽．天（約7.22億元）、天瀧（約6.86億元）及天璽．海（約6.71億元）。

二手偏好半新盤 傳統大型屋苑較少

二手方面，內地買家今年首季涉及金額較多的屋苑，主要集中於樓齡相對較新的物業。位列首位的是南昌站匯璽（約5.1億元）；其餘包括愉景灣（約2.8億元）、寶翠園（約2.61億元）、名城（約2.4億元）、太古城（約2.11億元）及貝沙灣（約2.02億元）均涉資逾2億元。不難發現，涉資二手市場較多的物業不乏樓齡相對較新的屋苑，而傳統屋苑則相對較少。

註冊量連續13個月破千宗

美聯分析師岑頌謙表示，雖然今年第三季涉及內地買家的住宅註冊量，按季回落約6.8%，但仍然維持高位，僅次於去年第四季的4165宗，以及全面撤辣之後的2024年第二季。他指，若以單月計算，已經連續13個月超過千宗水平，創2010年有紀錄以來最長，反映內地買家來港置業保持積極。

岑頌謙又說，隨着人民幣匯價繼續走強，加上本港樓價穩步回升、住宅租金回報率高企，增加本港物業資產的吸引力，預計內地買家積極來港置業的情況會持續。