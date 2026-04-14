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紀惠柯士甸廣場再傳易手 內地客擲5.8億全幢承接 料回報約5.7厘

樓市動向
更新時間：11:04 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:04 2026-04-14 HKT

紀惠集團年前售柯士甸廣場全幢，物業曾傳易手，最終未真正落實，近日再有突破性進展，市場消息透露，該全幢終告易手，由內地投資者以約5.8億承接。

佐敦柯士甸道83號，地盤面積約7044方呎，現批則面積約81705方呎，以部分交吉及部分連約出售，以易手價約5.8億計算，平均呎價7099元，紀惠於2006年以約4.5億購入物業，持貨19年賺約1.3億或29%，該物業市值呎租逾28元，料回報約5.7厘。

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佐敦柯士甸道83號全幢以5.8億易手。
佐敦柯士甸道83號全幢以5.8億易手。
市場消息透露，該全幢終告易手，由內地投資者以約5.8億承接。
市場消息透露，該全幢終告易手，由內地投資者以約5.8億承接。

該物業樓高約23層，地下至10樓主要為零售商舖及餐廳，11至23樓為辦公室。目前租戶涵蓋醫療保健、美容、教育、專業服務及零售等多個多元行業，物業享開揚九龍公園及尖沙咀城市景觀，高層可遠眺維港景。

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