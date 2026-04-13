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天璽．海2B期突上樓書 面積3537呎天池屋最矚目

樓市動向
更新時間：15:45 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-13 HKT

新地旗下天璽．海2B期突上載樓書，項目共提供140伙，面積由498至3537方呎，涵蓋2房至5房戶型。

項目由8、9及9A座組成，全盤設有4伙面積逾2000方呎特色戶，當中最矚目為9座頂層27至28樓HARBOUR SKYPLEX複式單位，面積3537方呎，為5套房設計，附設有463方呎平台，以及1620方呎天台，天台設有私人泳池；同座26樓HARBOUR MANOR特色戶，面積2673方呎，附設有面積511方呎平台，為3套房設計，並預留位置打造多一個睡房。

至於8座27樓SKY MANOR特色戶，面積2116方呎，附設有1425方呎平台，設有按摩池；而頂層28樓SKYPLEX特色戶，面積2116方呎，設有1691方呎平台，同樣設有按摩池。

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