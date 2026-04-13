財困皆因借錢「太叻」｜湯文亮

上星期五，市場傳出已故地產投資猛人之子被告破產。

同事不明白點解會出現這樣的情況，照計金管局有逆周期措施之下，投資物業最多可以借四成，現在住宅樓價最多下跌三成，就算是工商物業，最差最差的情況下，亦都只是下跌四成，理論上仲有「餘額」，點解搞到被人告破產。

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「告破產」屬追數手法之一

「告破產」實在只是追數手法之一，被追數的人未必需要破產，估計猛人之子最後可以順利渡過，可以搞掂。

今次地產投資者的風浪，有一個共同特點，就是今日出現財困的投資者，都是很善於借錢，他們將自己物業以及其他投資混合，產生協合效應，可以借到的錢超過逆周期措施限制。

不過如此做法則有一個風險，就是當樓價下跌，他們有機會變成負資產者。

如果銀行call loan，隨時會被銀行沒收交予銀行做抵押的物業。所以，好叻借錢未必是一件好事，只不過將槓桿比率加重，樓價下跌，甚至變成負槓桿，撞啱銀行要call loan的話，真係神仙亦難救。

不能坐視不理

同事再問，如何避免銀行call loan，有一些人建議唔好理銀行，一於躺平，船到橋頭便會自然直，銀行自己會搞掂，唔通任由壞帳浮面，業主何必「揦屎」上身，的確是有人採取這個做法。

不過，這做法則是錯到不得了，千祈唔好以為銀行一定唔會採取行動，就算地產項目出現壞帳，佔銀行總貸款比例是很少。

銀行是輸得起，銀行首先對付就是那些躺平客戶，就算資可抵債，銀行都會採取必要行動，而收樓便是保障銀行的其中做法之一。

湯文亮

紀惠集團副主席及行政總裁

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