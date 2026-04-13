Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

工商舖錄373宗買賣 按月升近30% 中原：料4月維持向上勢態

樓市動向
更新時間：10:06 2026-04-13 HKT
發佈時間：10:06 2026-04-13 HKT

根據中原（工商舖）數據，2026年3月工商舖買賣錄得約373宗，按月回升近30%，與去年同期約376宗相若；總成交金額約87.62億，按月大升1.67倍，按年亦增83.16%。受惠於多宗大手成交，交投明顯升溫。

寫字樓亮眼 金額急升逾3倍

三大範疇中，寫字樓表現最為亮眼，3月錄得約64宗買賣，按月增加36.17%，金額約60.1億，按月急升3.15倍，按年更增2.62倍。當中兩宗全幢商廈成交備受矚目：上環299 QRC全幢以約6.11億易手，呎價約6475元，較2018年購入價貶值約七成；灣仔軒尼詩道250號全幢以約4.1億成交，呎價約7363元，原業主持貨約11年帳面虧蝕約48%。

工商市場方面，3月錄約239宗成交，金額約16.05億，按月分別升23.2%及56.47%，與去年同期相若。商舖市場則錄約70宗買賣，金額約11.47億，按月同告升逾四成，按年宗數增12.9%，金額則回落22.03%。

大手成交提振市場信心

中原（工商舖）董事總經理潘志明分析，政府於《財政預算案》宣布未來一年繼續停售商業用地，市場重新審視商廈供求，加上過去一段時間商廈價格已大幅調整，呎價相對吸引，令具前瞻性的投資者率先入市，尤其追捧可塑性高的全幢商廈。他認為，全幢大手成交能起牽頭作用，提振市場信心，預料4月份整體工商舖買賣宗數可保持平穩向上態勢。

相關文章：

仁孚行放售兩巨舖 位處銅鑼灣及葵涌 市值合共1.8億

旺角砵蘭街銀主巨舖5000萬售 較意向價降2800萬 料回報逾4厘

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前