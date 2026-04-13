工商舖錄373宗買賣 按月升近30% 中原：料4月維持向上勢態

根據中原（工商舖）數據，2026年3月工商舖買賣錄得約373宗，按月回升近30%，與去年同期約376宗相若；總成交金額約87.62億，按月大升1.67倍，按年亦增83.16%。受惠於多宗大手成交，交投明顯升溫。

寫字樓亮眼 金額急升逾3倍

三大範疇中，寫字樓表現最為亮眼，3月錄得約64宗買賣，按月增加36.17%，金額約60.1億，按月急升3.15倍，按年更增2.62倍。當中兩宗全幢商廈成交備受矚目：上環299 QRC全幢以約6.11億易手，呎價約6475元，較2018年購入價貶值約七成；灣仔軒尼詩道250號全幢以約4.1億成交，呎價約7363元，原業主持貨約11年帳面虧蝕約48%。

工商市場方面，3月錄約239宗成交，金額約16.05億，按月分別升23.2%及56.47%，與去年同期相若。商舖市場則錄約70宗買賣，金額約11.47億，按月同告升逾四成，按年宗數增12.9%，金額則回落22.03%。

大手成交提振市場信心

中原（工商舖）董事總經理潘志明分析，政府於《財政預算案》宣布未來一年繼續停售商業用地，市場重新審視商廈供求，加上過去一段時間商廈價格已大幅調整，呎價相對吸引，令具前瞻性的投資者率先入市，尤其追捧可塑性高的全幢商廈。他認為，全幢大手成交能起牽頭作用，提振市場信心，預料4月份整體工商舖買賣宗數可保持平穩向上態勢。

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