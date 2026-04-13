仁孚行放售兩巨舖 位處銅鑼灣及葵涌 市值合共1.8億

由仁孚行持有的銅鑼灣及葵涌兩個自用巨舖放售，市值各約9000萬，合共1.8億，可交吉或「售後租回」形式出售。

上址為銅鑼灣禮頓道36號嘉栢大廈地舖，建築面積約11727方呎，設逾25米特闊招牌位，現址汽車陳列室，過往亦一直由知名歐美汽車品牌作為陳列室用途，物業可交吉或以售後租回形式出售，市值價格及月租各約9000萬及約50萬，以此計算，市值呎價7675元，料回報約6.7厘。

另一項物業位於葵涌和宜合道26號和宜商場1樓，建築約28595方呎，市場估值約9000萬，呎價約3147元，市值月租約40萬，料回報約5.3厘。

物業現址汽車維修工場，有車路直達，車主可駕車入場保養維修，物業擁有特高樓底約4.3米，方便升高車輛施工，並設寫字樓供接待客人及職員辦公，同時配備充電樁與洗車間，業務即時投入營運。

銅鑼灣禮頓道36號嘉栢大廈地下巨舖，市值9000萬。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，本港登記汽車數量由2010年約64萬輛，增至2025年約79.9萬輛，長期保持穩步上升。

近年隨着內地汽車品牌積極攻港，多個國產品牌搶佔市場份額，2025年銷售排行反映出國產品牌逐步得到港人支持，未來競爭將更趨多元。