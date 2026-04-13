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旺角砵蘭街銀主巨舖5000萬售 較意向價降2800萬 料回報逾4厘

樓市動向
更新時間：09:43 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:43 2026-04-13 HKT

近期舖位交投趨活躍，交投漸增加，旺角太子砵蘭街一個銀主巨舖，建築面積逾2772方呎，以近5000萬易手，平均每呎約1.8萬，新買家料回報約4.3厘。

上址為旺角太子砵蘭街368、368A及368B號耀中大廈地舖，建築面積約2772方呎，物業早於年前淪為銀主盤，最初於2024年底放售時意向價約7800萬，隨後多番減價，市場消息透露，近日以接近5000萬易手，每呎1.8萬，現租客人氣火鍋店，租期至2027年，月租約22.2萬，另加3年生約至2030年，以易手價計算，料回報約4.3厘。

旺角太子砵蘭街368、368A及368B號耀中大廈地舖，以接近5000萬易手。
旺角太子砵蘭街368、368A及368B號耀中大廈地舖，以接近5000萬易手。

較7年前旺市顯著回落

上述砵蘭街屬飲食及零售段，由投資者承接，看中該地段舖位罕有放售，多年未錄大買賣，該舖坐擁寬門面及高樓底，實用面積約1941方呎，門面45呎，物業鄰近花墟及始創中心等旅遊點，並靠近跨境巴士站及旺角維景酒店，聚集旅客，由該舖位步行至太子港鐵站，步程約1分鐘。

2019年5月，上址毗鄰的砵蘭街400號地舖，建築面積約790方呎，以2430萬易手，每呎高達3.08萬，可見上述舖位呎價較7年前旺市顯著回落。

網購衝擊建材段租值

「飲食段」舖位受網購衝擊相對較少，租值高於「建材地段」，「建材段」砵蘭街於2024年3月錄一宗矚目買賣，砵蘭街292至294號地舖，建築面積約2000方呎，以6700萬易手，平均每呎3.35萬，租客友暉雲石。

原業主於2010年6月以1.098億購入，持貨14年帳面虧損4280萬，物業跌幅39%。

市場人士指，2010年時未有網購衝擊，買建材必須到實體店挑選實物，近年網購普遍，對實體店構成壓力。上述舖位曾於2005年5月以6880萬易手，可說造價一次低於一次。

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