善用Mortgage-Link無風險收息 好過做定存 留意兩個小貼士｜曹德明

近期息口走勢仍然不明朗，市場甚至出現聯儲局將延後減息的聲音。供樓人士與其被動等待減息，不妨主動尋找其他慳息方法，若手頭有額外資金，但又擔心投資股市風險過高，不妨善用「按揭存款掛鈎計劃」（Mortgage-Link）無風險對沖按揭利息支出。

一般上限為未還款金額50%

Mortgage Link屬於活期戶口，該戶口設有存款上限，一般為未償還按揭貸款金額的50%，其息率直接掛鈎按揭計劃的息率。假如剩餘貸款額為400萬元，則存款額上限為200萬元。存入該戶口的金額取決於貸款人資金流動性及儲蓄水平：若貸款人手頭有大筆現金，可選擇一次性存入一筆款項；若每月有額外儲蓄，則可選擇每月定期存入，當然亦可將兩者結合使用，靈活性高。

每間銀行的定期存款計劃利率差異較大，且設有不同限制，貸款人需要自行尋找較高利率的銀行，十分費時。而Mortgage Link則屬活期戶口，貸款人可隨時提取戶口資金以應付不時之需，且無須擔心罰息期的問題，相較於定存更具彈性。

非所有按揭提供Mortgage Link

有意置業人士如欲選用Mortgage Link，筆者在此分享兩個小貼士：

（一）此計劃一般設有存款金額上限，較常見為未償還按揭額的50%，但個別銀行的存款上限可高達按揭餘額的60%。若所購物業持有「綠建環評」金級或鉑金評級認證，可向指定銀行申請綠色按揭，並享有首三年最高存放按揭餘額60%的優惠。

（二）Mortgage Link為申請按揭時的附帶優惠，並非所有按揭計劃均提供存款掛鈎按揭，例如近期三間大型銀行推出的定息按揭計劃，均不提供Mortgage Link。

若手頭資金或入息較為充裕，使用Mortgage Link可幫助貸款人賺取利息，以抵銷按揭利息支出，一旦貸款人有資金需求，亦可即時調動該戶口的資金作其他用途，財富管理上更為靈活，加上風險相對較低，多年來備受不少業主選用。各銀行的Mortgage Link條款或有所不同，建議事前先向相關銀行或專業按揭中介公司詳細了解。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁