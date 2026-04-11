世茂許榮茂再減持 逾27億沽中環中心6層予星展 呎價不足2萬 較高峰回落五成

世茂集團創辦人許榮茂連環減持中區甲級商廈中環中心，最新以超過27億元售出6層寫字樓予星展銀行，暫為今年來最大宗商廈買賣，呎價不足2萬，屬於市價水平，但較高峰期顯著回落約50%。

中環中心75%業權於2017年以402億元易手，屬於矚目世紀「大刁」，當年許榮茂以私人名義一口氣購入9層寫字樓，為僅次於「小巴大王」馬亞木的第二大買家。

許氏繼早前將55樓全層拆細出售之後，市場消息透露，最新再售出6層，包括31樓、32樓、56樓、62樓、63樓及76樓，涉及總樓面逾15萬方呎，涉及資金逾27億元至約28.5億元，平均每呎造價介乎1.8萬元至近1.9萬元。

許榮茂當年入貨價每呎約3.3萬

該廈於2019年高峰期時，呎價普遍逾4萬元，許榮茂當年入貨價每呎約3.3萬元，6層合共涉資約49億，是次沽售意味8年間帳面損失逾22億元。

至於買家為該商廈最大用家星展銀行，增持後所持樓面將由8層增至14層。本報昨日曾向星展銀行方面查詢，然而至截稿時仍未獲回覆。翻查資料，星展對上一次購入中環中心樓面，為2024年時向「磁帶大王」陳秉志購入66樓及75樓全層，平均每方呎成交價約2.6萬元。由於是次增持的樓層較低，而且屬大手承接，因此屬合理市價水平。

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寫字樓價格回落 用家出動承接

近年中環中心頻獲用家承接，包括去年7月香港律師會斥資3.2億元購入26樓全層自用，新會址於日前開幕。

寫字樓價格自高位顯著回落，吸引用家趁低吸納，例如今年2月大新金融斥資逾8.38億元，購入黃竹坑偉華匯一籃子寫字樓單位連大廈命名權，總面積117672方呎，呎價約7128元。

不過，要數近年最矚目的商廈大額交易，為去年中阿里巴巴夥拍螞蟻集團，斥資約72億元向文華東方國際購入銅鑼灣「港島壹號中心」最頂13層寫字樓，涉及樓面面積約達30萬方呎，作為兩家企業在港總部，並且屬2021年以來全港最大宗商廈成交。

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