九龍灣商廈啟匯申重建2幢住宅 提供1140伙

寫字樓空置率高企不下，由資本策略等持有的九龍灣商廈啟匯，最新向城規會申請改劃住宅發展，以重建2幢住宅，共提供1,140伙，涉及可建總樓面約49.29萬方呎。

啟匯位於臨澤街8號，目前屬「商業(2)」地帶，申請分層住宅連准許的食肆和商店及服務行業，並略為放寬地積比率限制。

項目地盤面積約70,407方呎，地積比率由5倍申請放寬至7倍發展，當中住宅部分以地積比率約6.5倍發展，以興建2幢樓高30至38層(不包括2層地庫)的綜合用途樓宇，以提供1140伙，涉及可建總樓面約457,648方呎。

另外，非住用樓面以地積比率約0.5倍發展，以在基座提供會所及商業零售樓面等，涉及可建總樓面約35,204方呎，換言之，整個項目可建總樓面約492,852方呎，上述項目料於2033年落成。