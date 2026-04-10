九龍灣商廈啟匯申重建2幢住宅 提供1140伙
更新時間：15:09 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:09 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:09 2026-04-10 HKT
寫字樓空置率高企不下，由資本策略等持有的九龍灣商廈啟匯，最新向城規會申請改劃住宅發展，以重建2幢住宅，共提供1,140伙，涉及可建總樓面約49.29萬方呎。
啟匯位於臨澤街8號，目前屬「商業(2)」地帶，申請分層住宅連准許的食肆和商店及服務行業，並略為放寬地積比率限制。
項目地盤面積約70,407方呎，地積比率由5倍申請放寬至7倍發展，當中住宅部分以地積比率約6.5倍發展，以興建2幢樓高30至38層(不包括2層地庫)的綜合用途樓宇，以提供1140伙，涉及可建總樓面約457,648方呎。
另外，非住用樓面以地積比率約0.5倍發展，以在基座提供會所及商業零售樓面等，涉及可建總樓面約35,204方呎，換言之，整個項目可建總樓面約492,852方呎，上述項目料於2033年落成。
最Hit
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
2026-04-09 14:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
2026-04-09 15:32 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
2026-04-09 12:51 HKT