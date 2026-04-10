首季工商舖錄1156宗 連續六季突破千宗 乙廈售價累升2.6%

美聯工商舖研究部數據顯示，今年首季工商舖錄1156宗買賣，按年升8.5%，創四年同期新高；惟成交金額僅107億，按年跌13.8%。值得注意的是，工商舖註冊量已連續六季突破千宗，為2022年後最長紀錄。美聯集團行政總裁馬泰陽認為，價格大跌後吸引資金回流，成交持續企穩。

美聯：創四年同期新高

單計3月份，工商舖錄約420宗買賣，按月增14.8%，創8個月新高，金額達45.2億，按月急升78.8%，呈「額量齊升」。由於註冊需時，3月數據主要反映2月市況，未反映美伊戰爭影響。馬泰陽指，二手成交帶動3月宗數重上400宗，反映實力買家趁低吸納。

3月金額升幅遠超宗數，馬泰陽認為，市場雖處調整期，但成交動力增強，資金持續流入。升幅主要來自2宗大型商廈成交：大新銀行以近8.4億購入黃竹坑偉華匯10層，及鷹君集團以約2.51億購入金鐘力寶中心一座全層，共佔月內金額逾20%。他指大型機構及本地財團出手，反映長線投資者對核心區寫字樓仍有信心，預計此趨勢或延續至第二季。

乙廈逆市跑出

首季三大板塊成交齊升，但價格分化，乙廈售價累升2.6%，甲廈及工廈分別跌2.7%及2%。乙廈成交集中核心商貿區邊陲，因價格較早調整，吸引中小企業自用。三大板塊租變幅均低於1%，呈「價穩量穩」。甲廈空置率連續9個月回落至10.2%，為近3年新低；中環區空置率跌至疫後低位，尖沙咀亦逼近去年谷底，顯示優質地段承租力增強。

馬泰陽預期，首季成交量維持高企，但美伊戰火未熄，短期市場未必出現更大升幅，料成交保持穩定。戰事令環球資金趨審慎，惟對香港直接影響有限，加上本地經濟逐步修復，第二季工商舖成交量可維持與首季相若水平。租售價方面，市場信心仍在恢復，整體將窄幅上落，買家續聚焦性價比高的項目。