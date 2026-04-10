「舖王」鄧成波兒子遭申請破產 銀主3億沽油麻地巨舖 12年前高價回購終跌6成

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多個物業淪銀主盤或需要蝕賣套現。據司法機構網頁顯示，鄧成波兒子鄧耀昇昨日（9日）被一間公司入稟高等法院，提出破產呈請。案件排期至6月9日聆訊。資料顯示，呈請人是利盛發展有限公司。在面臨法律訴訟的同時，與家族相關物業再錄得大幅折讓成交。油麻地彌敦道一個基座商場銀主盤剛以約3億易手，平均每呎僅5068元，新買家料回報逾6厘。該物業曾由鄧成波家族持有，2010年時沽貨獲利，惟4年後再以高價8.3億回購，以最新成交價計算，較買入價低約63%，不足當年一半。

上址為彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場，位處彌敦道與窩打老道大單邊，總建築面積約5.92萬方呎，包括地下商舖逾4000方呎，以易手價約3億計算，平均每呎5068元，現時以部分出租及交吉易手，新買家料回報逾6厘。

MK1超級數碼廣場開幕情況：

曾沽貨獲利 2014年逾8億回購

該物業曾由鄧成波家族持有，當年旺市時，曾將該商場打造成為售賣數碼電子用品的「MK1超級數碼廣場」，並於2010年將物業以7億售予中港商人陳銳成，陳氏將商場主題定為醫療中心美迪寧廣場。4年後即2014年，鄧成波再以8.3億回購該商場，並將之打造為婚嫁用品商場。不過，隨後舖市滑落，該商場部分樓面交吉多年，並於去年被銀主接管。

今年以來，鄧成波家族較矚目的包括沽售觀塘及灣仔巨舖，觀塘駿業街56號中海日升中心地下5個舖位，連同12個車位，以1.72億易手，舖位總建築面積約18637方呎，連同該廈5樓12個車位。鄧成波家族於2014年至2017年期間，分階段購入該批舖位及車位，合共涉約4.938億，以最新成交價計，帳面較當年貶值約3.218億，蝕幅高達65%。

相關文章：觀塘駿業街一籃子貨1.72億售 5個地舖連12個車位 曾由鄧成波家族持有 去年淪銀主盤

另外，灣仔道3號尚翹峰商業部分，以4300萬易手，物業包括地下B5號舖，以及1至2樓，建築面積共約14787方呎，亦包括大廈外牆B部分，兩個上落貨位。上述觀塘及灣仔舖位，新買家為海港飲食集團（香港）主席劉細和等人，料作為自用。