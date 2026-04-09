內地客「租轉買」 斥1675萬購三房海景戶 原業主勁賺逾千萬 內文即睇單位內櫳

近期樓市交投氣氛轉趨活躍，不少用家加快入市步伐，其中更有租客決定「租轉買」。據區內代理透露，奧運站帝柏海灣錄得一宗二手成交，由一名內地買家以1,675萬元購入一個海景三房單位自用，原業主持貨25年帳面大賺約1212萬元。

單位享開揚海景

據美聯物業奧運站一號銀海分行首席高級營業經理秦敏華透露，該成交單位為帝柏海灣5座一個中高層D室，實用面積約744平方呎，間隔為三房一套連工人房，單位座向西南，可享開揚海景。

區內客租轉買上車

秦敏華指，新買家為內地客，原先已於同區租樓居住，對區內環境相當熟悉。因鍾情上述單位間隔實用，景觀優質，僅睇樓兩次後便決定承接。該單位最初以1,700萬元放盤約兩個月，經雙方磋商後，業主願意減價25萬元，最終以1,675萬元成交，折合實用呎價約為22,513元。

資料顯示，原業主於2001年12月以約463萬元購入此單位，持貨約25年，是次轉手帳面大幅獲利約1,212萬元，物業在期內升值約2.62倍。

內地客2016萬承接帝后臺

除上述單位，內地客近期積極入市。利嘉閣分行聯席董事游焯偉表示，大坑帝后臺高層B室，面積約1051方呎，採4房1套連工人套房間隔，單位原以2180萬連車位放售，議價後獲內地客以2016萬連車位承接，呎價約19182元。

據了解，原業主於2003年以約635萬連車位購入上述單位，現轉售帳面獲利約1381萬，期內物業升值近2.2倍。

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