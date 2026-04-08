荃灣租盤短缺 海之戀兩房放盤不足3伙 家庭客每月2.5萬爽快承租

受復活節及清明節長假期大批港人外遊影響，加上區內租盤短缺，荃灣區近日租賃市場氣氛較為平靜。據代理指，荃灣本月暫錄約26宗租賃成交，其中海之戀‧愛炫美有兩房戶以2.5萬元租出。而在租盤渴市下，優質單位依然承接力強，全．城滙有海景兩房戶獲專業人士在「無睇樓」情況下，零議價以999萬元購入。

中原地產荃灣西站第二分行高級分區營業經理林恩信表示，分行日前促成海之戀‧愛炫美2B座中層A室租賃成交，實用面積529平方呎，屬兩房間隔，享開揚海景，以每月2.5萬元租出，實用呎租約47.3元。

荃灣本月暫錄約26宗租賃成交，其中海之戀‧愛炫美有兩房戶以2.5萬元租出。

林恩信表示，租客為家庭客，鍾情海之戀地理位置優越，臨海環境優美，交通生活便利，遂爽快決定承租。原業主於2021年7月以1000萬元購入單位，租金回報約3厘。他補充，目前荃灣西一帶租盤十分緊張，以海之戀為例，兩房單位放租盤不足3伙；屋苑本月暫錄得3宗租賃成交，平均實用呎租約49元。

專業人士不睇樓購全．城滙兩房戶

買賣市場方面，優質單位同樣搶手。美聯物業荃灣海之戀分行（5）高級分區營業經理何振榮表示，該行最新促成荃灣全．城滙5座中層D室成交，實用面積約527平方呎，兩房間隔，向西北，兼享海景及市景。

何振榮指，單位放盤約1個月，原叫價999萬元。新買家為區內專業人士，鍾情物業屬港鐵上蓋兼自設大型商場，周邊配套完善；加上單位為梗廚光廁，間隔方正實用。買家在無睇樓的情況下仍爽快落訂，零議價以999萬元成交，折合實用呎價約18,958元。



資料顯示，原業主於2021年4月以約1,000萬元購入上述物業，持貨近5年，是次轉手帳面微蝕約1萬元離場。

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