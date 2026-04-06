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利奧坊．壹隅獲專才1.69萬承租

樓市動向
更新時間：10:15 2026-04-06 HKT
發佈時間：10:15 2026-04-06 HKT

租務市場持續活躍，美聯分行區域經理劉志偉表示，旺角利奧坊．壹隅1座高層M室，面積267方呎，吸引專才客議租後以1.69萬承租，呎租約63元。業主於2023年1月以約630萬購入單位，租金回報約3.2厘。

中原元朗區域營業經理王勤學指，元朗世宙5座低層C室，面積429方呎，獲教職員議租後以1.6萬租入，呎租約37元。業主於2021年以728萬買入單位，最新租金回報約2.6厘。

中原分行市務經理陳允中說，九龍灣得寶花園G座中層6室，面積282方呎，現以1.3萬租出，呎租46元。業主於2022年以496萬買入單位，是次租出單位可享3.1厘租金回報。

祥益執行董事謝澤銘稱，屯門珀御中層B室，面積354方呎，租客為短租客，見上址企理及附部分家電，遂以月租1.4萬承租，呎租40元。

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