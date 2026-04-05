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紅磡THE HADDON放盤10日 速獲首置客578萬買入

樓市動向
更新時間：09:39 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:39 2026-04-05 HKT

整體樓市氣氛持續向好，二手短炒帳面獲利個案顯著攀升。美聯分行助理區域經理楊錦河表示，紅磡THE HADDON本月錄得首宗二手成交，為高層T室，面積263方呎，屬1房間隔，獲首置客以578萬承接，實用呎價約21,977元。

楊錦河指，單位以600萬放盤，放盤10日獲買家洽購，心儀上述單位間隔實用，位處高層，景觀開揚，故睇樓1次即決定議價承接該單位自住。原業主於去年12月以約529萬購入上述單位，持貨短短4個月轉手，帳面賺約49萬或約9.3%。

朗天峰2房533萬成交

利嘉閣分行高級聯席董事吳紫旭指，元朗朗天峰1B座低層C室，面積約397方呎，屬2房連開放式廚房間隔，單位可享樓景，新近以533萬成交，呎價約13,426元。據悉，原業主在去年2月以約446萬一手買入單位，持貨約1年轉手，帳面獲利約87萬或19.5%。

雅濤居半年帳面賺1倍

美聯分行高級分區營業經理陳志賢表示，馬鞍山雅濤居1座低層B室，面積約785方呎，屬3房間隔，叫價830萬放售，吸引同區家庭客議價後以808萬承接，呎價約10,293元；據了解，原業主於去年10月以約400萬購入，持貨僅約半年轉手，帳面賺約408萬或1倍。
 

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