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憂中東局勢未穩 地建會倡推遲億元豪宅印花稅 冀收購舊樓勿視「一系列交易」 恐礙市區更新進度

樓市動向
更新時間：09:20 2026-04-03 HKT
發佈時間：09:20 2026-04-03 HKT

新一份《財政預算案》提出把1億元以上豪宅的印花稅稅率由4.25%調高至6.5%，並已於2月26日生效。地建會近日向立法會遞交意見書，提出兩大建議，包括請求政府將上調印花稅實施日期推遲至今年7月1日，希望屆時中東局勢能更加穩定，並根據情況採取必要且及時措施，以保障香港經濟福祉；其次針對財團收購舊樓重建項目，不應視為「一系列交易」，並允許各方提供證明書，以處理相關印花稅問題。

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地建會近日向立法會法案委員會遞交意見書，據文件顯示，該會指，雖然住宅市場近期開始出現回穩跡象，惟上述改善仍然非常脆弱，特別是在美以伊戰爭所引發極端不確定地緣政治和經濟動盪背景下，正動搖全球市場。該會提出兩大建議，首先，請求政府將涉及樓價1億元或以上豪宅印花稅稅率實施日期推遲至今年7月1日，屆時希望中東局勢已趨於平穩，亦深信政府會對快速變化的地緣政治局勢保持高度警覺，並根據情況採取必要且及時措施，以保障香港經濟福祉。

政府：目前沒有計劃延遲

財經事務及庫務局昨晚回覆指，留意到今年3月住宅物業一手及二手市場運作大致暢順，未見近期中東地區局勢對本地樓市造成明顯影響。此外，當局亦須向置業人士確保政策明確性。因此，局方目前沒有計劃延遲調高印花稅稅率的實施日期。

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提務實方案 冀印花稅署酌情

另一方面，該會指，為免對市區重建工作造成非預期的負面影響，發展商收購舊樓重建，通常會向一名或多名業主提出收購，並簽署協議購買其物業單位，在此類重建收購中，雖然每個單位樓價低於1億元，但所收購單位合計樓價或超過1億元，而若重建收購被視為「一系列交易」，發展商則必須就每個單位支付6.5%從價印花稅。該會認為，上述安排並非立法原意，但會對市區重建造成負面影響，將大幅增加重建收購成本，阻礙市區更新進度。

地建會指，重建收購是否涉及「一系列交易」向來存有爭議，同時提出務實解決方案建議，印花稅署可以就重建收購行使酌情權，透過修訂指引，規定凡涉及單一住宅單位且樓價不超過1億元，即使涉及在同一大廈內的其他單位，或由同一買家的其他交易，亦不視為「一系列交易」，並允許相關各方提供s29證明書（售賣轉易契載有一項陳述，藉以核證以該文書完成交易，並不構成一宗更大交易或一系列交易的一部分）。

地建會執委會主席梁志堅昨回覆《星島》查詢時坦言，據政府初步反應認為上述延期生效日期建議獲立法會通過機會不大，強調若不獲通過「都無辦法、發展商都要做生意」。

梁志堅續指，上述增加豪宅印花稅對發展商收購舊樓作重建有所影響，指每個單位收購價未必過一億，但成幢收就會過億，屆時須付6.5%印花稅一定會加重收購成本，影響舊樓收購活動，而且發展商收舊樓都是計數，近年在地價回調之下投政府地成本低於收購，故舊樓收購強拍項目亦隨之減少；該會就舊樓收購提出的建議措施，當局表示會跟進。

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