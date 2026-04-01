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旺角砵蘭街酒店放售 全幢意向價約1.7億 酒店部分已獲學生宿舍承租

樓市動向
更新時間：09:53 2026-04-01 HKT
發佈時間：09:53 2026-04-01 HKT

政府積極打造「留學香港」品牌，非本地學生對宿舍需求持續上升，有業主則趁勢放售，投資者羅桂有放售旺角砵蘭街全幢酒店項目，連同酒店牌照一併出售，意向價約1.7億。

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旺角砵蘭街130至132號全幢酒店放售，意向價約1.7億。
旺角砵蘭街130至132號全幢酒店放售，意向價約1.7億。

酒店部分為學生宿舍

中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，旺角砵蘭街130至132號全幢物業，佔地面積約1153方呎，總建築面積約12668方呎，意向價約1.7億，平均呎價約13420元。

他續稱，是次放售物業的租金收入相對穩定，酒店部分為學生宿舍，並全數租出。地下及一樓商舖亦獲新租客承租，全個項目月租收入約37萬，以意向價計算，回報逾2.6厘。鄧氏續稱，該酒店坐落旺角彌敦道核心段，鄰近兆萬中心、家樂坊等，步行至港鐵油麻地站需時約4分鐘。

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