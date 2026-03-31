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太古鰂魚涌版圖再擴張 海灣大廈等舊樓獲批強拍 底價20.27億 較舊估值高近7成

樓市動向
更新時間：08:30 2026-04-01 HKT
發佈時間：17:16 2026-03-31 HKT

近年太古地產積極擴展其鰂魚涌商業王國版圖，其併購多年的同區海傍大廈、海灣大廈等8個地段的舊樓，在2022年已向土地審裁處申請強拍，最新獲該處批出強拍令，底價為20.27億，對比當年申請時估值12.0344億，高出約8.2356億或68%。

太古地產發言人回覆本報查詢時指，歡迎土地審裁處就海灣街9至43號及糖廠街29至41號頒下強制售賣令。公司正在審視發展規劃，項目進行與否將取決於能否在強制售賣中成功投得該幅用地。

太古地產併購的鰂魚涌舊樓批強拍令底價20.27億。
太古地產併購的鰂魚涌舊樓批強拍令底價20.27億。

尚餘2地舖8住宅未收購

上述2幢舊樓位於海灣街及糖廠街，涉及8個地段，該財團每個地段持有約80%至100%業權，尚餘2個舖位及8個住宅單位未成功收購，申請人曾於2022年4月至2025年2月期間，曾提出2次出價收購均遭小業主拒絕，而且雙方為達成和解而進行調解亦以失敗告終。

其中地舖估值由2022年首次出價分別為4020萬及5970萬，最新2月出價降至2235萬及3037萬，前者跌價約1785萬或44%，後者亦跌價2933萬或49%；而住宅單位首次出價約810萬至1090萬，今年2月最新出價約521萬至720萬，對比最初出價少289萬或36%至370萬或34%。

據判詞指出，申請人曾委託結構工程師對該舊樓進行結構評估，認為建築物樓齡舊及年久失修，而且維修成本與重建成本不成比例，故重建發展是合適做法。再者申請人已採取合理措施取得業權，故批出強拍令。

上述兩舊樓地盤面積共約20060方呎。
上述兩舊樓地盤面積共約20060方呎。

兩大廈已逾60年樓齡

海灣大廈位於海灣街9至29號，現址為1幢9層高的商住樓，地下設有商鋪，樓上為住宅樓層，早於1962年落成入伙，至今樓齡約64年。而海傍大廈位於海灣街31至39號及糖廠街33至41號；現址為1幢9層高的商住樓，地下設有商舖，樓上為住宅樓層，早於1961年落成入伙，至今樓齡約65年。

文件顯示，上述兩舊樓地盤面積共約20060方呎，據鰂魚涌分區計劃大綱圖顯示，項目屬商業用途地帶，若作商業項目重建發展，以最高地積比率15倍計，涉及可建總樓面約300904方呎。

事實上，太古地產近年密密擴展其鰂魚涌商業王國版圖，包括2022年以逾19.6億奪得灣仔皇后大道東269號住宅地；同年初更以50.526億成功統一鰂魚涌仁孚工業大廈全數業權。

相關文章：舊樓強拍｜太古申強拍鰂魚涌兩舊樓 市場估值逾12億

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