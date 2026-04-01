95後港漂租屋遇挫變商機 當年淚灑旺角 如今租屋平台業務遍全球｜租盤Million

本港租金持續高企，對於初來乍到的港漂而言，尋找安樂窩往往是首要難題；不過，一名95後港漂正因為自身經歷，反而在複雜的租賃市場中嗅到商機。「香蕉公寓」及「他鄉寓」創始人吉浩冉（Aaron）接受《星島頭條》專訪時坦言，經歷過初抵香港因租屋無門而「淚灑旺角」、被地產代理欺騙的窘境，才驅使他投身於學生宿舍市場，並打造專為年輕人設計的中長期租屋平台，將個人痛點轉化為橫跨全球的生意。

Aaron稱「他鄉寓」今年所有下單總金額（GMV）已達到4,000萬元，更放下豪言，「希望能和中原、美聯平起平坐」。

目睹大量內地生遇租屋問題

時間回到2013年，Aaron剛從內地來港讀副學士，他坦言第一晚便深覺痛苦，「當年網上訂酒店還不普及，我和父母反覆Walk-in多家酒店都說滿房，最後只能入住旺角龍蛇混雜的唐樓賓館，感覺是『天崩開局』，直接就哭了。」在大學期間，他亦輾轉換了三個住所，從馬鞍山搬去粉嶺，再搬去何文田。期間，他目睹大量內地同學都面臨租屋問題，例如不熟悉睇樓、與代理缺乏溝通、沒有議價技巧等，甚至有被騙取定金的遭遇。

其後，他更意識到，隨著來港學生增多，「學生將變成租賃市場主力軍」，加上多次租屋經驗，一個為內地學生提供「拎包即入住」的服務念頭便誕生了。

隨著來港學生增多，「學生將變成租賃市場主力軍」。

初期「包租公」模式營運宿舍

在2018年，23歲的Aaron創辦了香蕉公寓，利用「包租公」模式營運。他以1.4萬元租下旺角一個350方呎的兩房單位，將其改造成兩個雙人間，並配齊家電傢俬，分租給4名學生，每人每月收取約4,200元，第一年僅回本、不賺錢，但這次嘗試驗證了市場確實有需求；第二年租下6個單位，主要集中在旺角區；時至今日，公寓仍以「零散分佈式」營運，但在何文田、九龍塘、將軍澳等地已擁有約100個房間，出租率維持在90%以上。

疫情曾蝕300萬 「挺絕望痛苦」

事實上，Aaron的創業之旅並不順利，當香蕉公寓穩定發展之際，突如其來的疫情卻給予公司重創。他表示，「當時空置率一度高達40%，虧損非常巨大，一邊要給租金，另一邊卻租不出去。」期間，公司總虧損高達300多萬元，每天面對龐大的虧損壓力，他形容當時的狀態「挺絕望、挺痛苦的」。然而，他在危機中開始反思高成本、高風險的問題，認為不能把所有資金都放在公寓上，希望打造一個更靈活、更輕資產的租賃平台。

Aaron的創業之旅並不順利，當香蕉公寓穩定發展之際，突如其來的疫情卻給予公司重創。

重新出發 轉型留學生租樓平台

受Airbnb和Trip.com經營模式的啟發，Aaron跌倒後又重新站起來，於2022年在深圳正式創立「他鄉寓」，核心模式為整合酒店、品牌公寓等房源，為留學生等租客提供免費的中長期房源匹配服務，平台則向商家收取佣金。公司測試階段仍處於疫情時期，當時香港旅遊業蕭條，大量酒店房間空置，須轉型為中長期房間出租，正契合「他鄉寓」的定位，順勢獲得海逸、文華東方等酒店，以及悅思公寓的合作，在測試階段便獲得8萬元盈利。他認為，這種輕資產模式毋須承擔高昂的租金和裝修成本，可以規避市場波動的風險。

逾5萬用戶註冊 豪言挑戰龍頭

隨著疫情解禁，以及大批內地學生來港升學，該平台發展逐步壯大，不僅吸納越來越多房源，用戶數目亦節節攀升，據Aaron透露，平台目前已有超過5萬個用戶註冊。除香港市場外，平台還提供新加坡、澳洲以及英國的房源，因為這些國家也有不少留學生，他們都有找宿舍住的需求，平台統計全球整體房源超100萬間。未來發展方面，他還打算在2027年進攻北美市場，幫助該區留學生尋找適合住所。Aaron稱，「他鄉寓」今年所有下單總金額（GMV）已達到4,000萬元，更放下豪言，「希望能和中原、美聯平起平坐」。

鍾情輕資產模式 更有性價比

Aaron目前手握香蕉公寓及他鄉寓兩間公司，但他坦言會將更多重心放在他鄉寓上，認為輕資產、不用投放過多成本的業務更穩妥，「與其投資學生宿舍，不如來投資租賃平台更有性價比，更加有價值，因為我們以較小的資金撬動了百億、千億級別的市場。」

至於改建學生宿舍的業務，他則堅持只通過「包租公」且零散分佈式營運，暫不打算置業改建，亦不打算租下或買下整幢樓宇，一來是因為創立該品牌時香港樓市仍未「撤辣」，二來是曾遭遇過巨額虧損。除此之外，現時市面上各種宿舍品牌質量參差不齊，各大院校對於與宿舍品牌合作時有所顧慮，因此更加傾向於與大型財團或固定公寓合作，或建設自有宿舍，「學生即使通勤時間較長，也一定會優先選擇自己學校的宿舍，這是一個天然的信任優勢」。

平台的潛力亦吸引資本和政府的青睞，他鄉寓至今已獲得Aaron母校香港都會大學25萬元的孵化投資，並透過母校成功申請到35萬元的政府資助，同時正尋求天使投資及機構投資，用於團隊及業務發展。

記者：Million

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