3月17個指標屋苑估價上揚 康怡花園升7%稱冠 一個屋苑連升9個月

3月樓市繼續升溫，外圍因素未見對樓市造成明顯影響，銀行積極調高多個屋苑單位估價。據本報追蹤20個指標屋苑單位估價，於3月共有17個單位估價按月報升，其中以鰂魚涌康怡花園單位升幅最大。

今年3月有17個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.48%至7.09%，雖然對比上月19個估價上升屋苑，在數量上稍微回落，但對比上月屋苑單位估價介乎0.2%至3.07%的增幅，整體升幅有見擴大。另一方面，月內僅有1個屋苑單位按月估價維持不變，2個指標屋苑估價輕微下跌。

康怡花園續刷新估價高位

當中鰂魚涌康怡花園E座高層4室，面積596方呎，最新估價報861萬元，按月大增57萬或7.09%，除成為按月增幅最大屋苑，更繼續刷新估價高位。按月升幅第2大的屋苑單位為北角城市花園9座中層C室，面積1,335方呎，估價由上月的1,971萬元增加100萬元至本月的2,071萬元，按月漲5.07%，屬2024年8月以來約一年半首度重上2,000萬元水平。

按月升幅第3大的屋苑單位則為將軍澳新都城1期1座低層E室，單位面積539方呎，估價由666萬元增加約3.6%至最新690萬元，該單位從去年7月起，估價維持升勢，累積升幅約16.16%。此外，紅磡黃埔花園3期6座低層H室估價就由穩轉升，單位面積852方呎，在今年1月和2月估價都保持1,070萬元後，增加32萬元或2.99%至本月的1,102萬元。

本報追蹤20個指標屋苑單位估價上月共有17個單位升0.48%至7.09%。

德福、沙田第一城估價轉跌

另有3個屋苑單位估價從去年6月起至今年2月保持「八連升」，但除了荃灣中心單位外，九龍灣德福花園及沙田第一城單位的3月估價都掉頭轉跌。其中荃灣中心1座廣州樓高層A室，面積377方呎，估價由去年6月的336萬元，累積增加57萬元或16.96%至本月的393萬元，成為20個追蹤屋苑中唯一「九連升」屋苑。

至於沙田第一城20座中層C室，面積327方呎，最新估價報471萬元，對比2月時的474萬元按月輕微減少3萬元或0.63%；九龍灣德福花園K座中低層7室，面積493方呎，估價由上月的566萬元跌至本月的565萬元，減幅僅0.18%。

指標屋苑均保持「升多於跌」

月內另有1個屋苑單位估價按月保持不變，為東涌映灣園2期6座低層A室，單位面積848方呎，估計連續兩個月報815萬元。

值得一提的是，據本報追蹤20個指標屋苑單位估價可見，從去年6月至今，均保持「升多於跌」的情況，可見樓市整體重拾升軌，穩定發展。