台灣「五桐號」攻港 每月10萬租西洋菜南街舖 業界：旺角是茶飲店插旗首選

旺角西洋菜南街一個地舖，舖面向豉油街，多年來由茶飲店承租，早前在交吉一個月後，亦由同行接力承租，惟是次情況較特別，為台灣一間品牌茶飲首現香港。

每呎213元 較舊租減15%

旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下A2舖，建築面積約470方呎，新月租10萬，較舊租金跌15%，平均每呎約213元，新租客為台灣手搖飲料品牌「五桐號」（WOOTEA），品牌於2020年創立，以芝士霜降奶蓋及手工茶凍為招牌特色，名稱取自「梧桐」意象，呈現古法傳統茶風味。該地舖位於巷仔單邊，舊租客為內地茶飲品牌林香檸手打檸檬茶，月租11.8萬，新租金較舊租金減15%。

該舖位向來受茶飲店追捧，林香檸於2023年攻港，承租上述舖位作為首店，早前約滿撤出，搬遷前月租約11.8萬，新租登打士街53至55號鴻達樓地下3號舖，建築面積約200呎，入則閣約170方呎，月租約6萬。

業界：慣常率先進駐旺角

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，茶飲市場競爭激烈，不斷呈現新面孔，為消費者帶來新鮮感，他們慣常都是率先進駐旺角，開設第一間店。

近年台灣過江龍手搖飲品店「再睡5分鐘」擴張，去年2月首度攻港，僅1年即開設第11間分店，旺角首店豉油街50號富達大廈地下6號舖，面積約511方呎，月租約13萬，呎租258元。今年更拓展至非核心商業區及民生地段，包括啟德Airside商場舖，以及荃灣千色匯分店。

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