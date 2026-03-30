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定息按揭勢成新戰場 3大銀行鬥搶客 上月選用客戶明顯增加｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-30 HKT

美國聯儲局今年第二次議息會議繼續按兵不動，基準利率保持在3.5厘至3.75厘區間。香港方面，港銀最優惠利率（P）亦保持不變，新造H按封頂息率及P按實際按息暫時維持在3.25厘水平。此外，現時已有第三間大型銀行推出首三年2.73厘定息按揭計劃，息率較一般新造P按及H按封頂息率的3.25厘低出52點子，變相提前幫助客戶減息。

另外，現時樓價回穩，交投量亦顯著增加，市民置業及投資信心有所提升。近期各大銀行積極爭取全年按揭業務，陸續推出多元化按揭計劃及相關優惠，以吸引優質客戶，預計按揭市場將隨著樓市穩步回升。

美上半年料維持利率不變

息口方面，地緣政治問題對通脹影響仍有待觀察。聯儲局最新點陣圖顯示，今年將預測減息一次，累計減息0.25厘。筆者預計美聯儲上半年將繼續維持利率不變，下半年才有機會開始年內首次減息。香港方面，一個月銀行同業拆息（HIBOR）近期曾跌穿2厘水平並觸及H按封頂水平。

HIBOR走勢受季節性因素、市場活動及對港元需求等多重因素影響，在地緣政治影響下，外來資金或有機會湧入香港，如再有大量資金流入本港銀行體系，HIBOR或有機會持續跌穿1.95厘以下，屆時H按業主便可以低於封頂息率3.25厘供款。但仍須注意，目前本港銀行體系總結餘暫時維持約538億港元，外來資金流向仍有待觀察，另外美國未來貨幣政策走向仍存在不確定性，有意置業人士應定期關注市場及息口走勢。如想確保即時節省更多利息，首三年2.73厘定按計劃仍是不錯的選擇。

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料推動按揭息率指數回落

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2月份選用首3年及首5年2.73厘定息按揭計劃的客戶顯著增加。同時，2月份的經絡按揭息率指數（MMI），即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.23厘，按月回落4點子。資料又顯示，三間提供定按計劃的大型銀行在今年現樓及樓花按揭市場的佔有率高達近四成半，預期四大銀行的按揭市佔率仍有上升空間。

隨著更多大型銀行推出低息定按計劃，加上未來拆息走勢仍較難預測，預計將有更多客戶傾向採用此類計劃，並有機會推動MMI持續回落。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

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