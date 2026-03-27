寫字樓去年空置率升至17.6% 按年增加1.3%

據差估署《香港物業報告2026》初步統計數字顯示，去年本港整體寫字樓空置率進一步上升至約17.6%，對比2024年的16.3%，按年增加1.3%；而去年寫字樓的落成量急升至約321.84萬方呎，而絕大部分來自甲級寫字樓，相等於約311.08萬方呎，當中佔約195.9萬方呎來自油尖旺。

去年只有中西區和油尖旺為乙級寫字樓提供約10,764方呎的總落成量；而丙級寫字樓並未有商廈落成量。

而今年寫字樓預測落成量為153.93萬方呎，當中灣仔供應的甲級寫字樓將佔市場最大份額，約為預計總落成量117.33萬方呎的58%；乙級寫字樓的落成量將分別為36.6萬方呎；丙級寫字樓於今年將僅有少量落成。

展望明年寫字樓預測落成量為134.55萬方呎，油尖旺將提供最多甲級寫字樓，佔預測落成量83.96萬方呎的60%；乙級寫字樓的落成量將分別為50.59萬方呎；丙級寫字樓於明年將不會有落成量。