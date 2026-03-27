SIERRA SEA交投熾熱 單月錄26宗 外區客690萬購高層海景戶 業主不足1年帳賺131萬

西沙SIERRA SEA二手交投暢旺，美聯物業馬鞍山 - 迎海星灣分行(2) 高級分區營業經理丘仲文表示，Sierra Sea本月迄今已錄得約26宗成交。該行最新促成該屋苑1A期高層海景優質戶成交，單位以690萬元易手。



丘仲文表示，成交單位為Sierra Sea 1A期5座29樓C室，實用面積436平方呎，屬2房間隔，享東南海景。據悉，單位原叫價700萬元放售。買家為外區上車客，心儀海景物業，有見首次睇樓後數日原本有意翻睇的單位已全數售出或封盤，為免錯過心水單位，第二次睇樓時帶備支票到場，即場議價後以690萬元成交，實用呎價約15,826元。



資料顯示，原業主於2025年5月以559萬元購入單位，持貨不足一年，帳面獲利約131萬元，升值逾23%。

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