Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA交投熾熱 單月錄26宗 外區客690萬購高層海景戶 業主不足1年帳賺131萬

樓市動向
更新時間：15:23 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:23 2026-03-27 HKT

西沙SIERRA SEA二手交投暢旺，美聯物業馬鞍山 - 迎海星灣分行(2) 高級分區營業經理丘仲文表示，Sierra Sea本月迄今已錄得約26宗成交。該行最新促成該屋苑1A期高層海景優質戶成交，單位以690萬元易手。
 
丘仲文表示，成交單位為Sierra Sea 1A期5座29樓C室，實用面積436平方呎，屬2房間隔，享東南海景。據悉，單位原叫價700萬元放售。買家為外區上車客，心儀海景物業，有見首次睇樓後數日原本有意翻睇的單位已全數售出或封盤，為免錯過心水單位，第二次睇樓時帶備支票到場，即場議價後以690萬元成交，實用呎價約15,826元。
 
資料顯示，原業主於2025年5月以559萬元購入單位，持貨不足一年，帳面獲利約131萬元，升值逾23%。

相關文章：西沙SIERRA SEA頻現短炒獲利 兩房單位10個月升值22% 向隅客照追貨入市自住
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
7小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
8分鐘前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
21小時前
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
影視圈
6小時前
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
即時國際
5小時前
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
01:33
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
即時國際
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
3小時前
一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
飲食
23小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
2026-03-26 13:38 HKT