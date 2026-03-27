旺角朗豪坊全層1.74萬呎租出 營銷公司進駐 月租87萬

商廈租金較高位大跌，吸引企業趁勢搬遷，旺角朗豪坊全層單位租出，新租客為營銷公司Amway，由同區商廈「升級搬遷」，涉面積近1.74萬呎，業界料呎租約50元，月租約87萬。

上址為朗豪坊29樓全層，建築面積約17398方呎，由Amway進駐，該公司向來承租旺角家樂坊15樓全層，建築面積約17976方呎。本報聯絡朗豪坊業主鷹君，惟直至截稿時未獲回覆。

來自同區家樂坊 代理：「升級搬遷」

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，家樂坊位置暢旺，大廈亦聚集零售及服務業，惟大廈樓齡高，格調不及新淨的朗豪坊，Amway屬升級搬遷，她預期全層呎租約50元，舊租客為一間體檢中心，新舊租相若。

家樂坊位於登士打街56號，雖然位置方便，惟該廈於1975年落成，樓齡大，設施自然不能跟新商廈相比。有代理透露，家樂坊15樓全層將於今月6月交吉，業主亦將之拆細招租。

近年，市場紛錄「升級搬遷」，由較舊的商廈搬至新廈，長沙灣地標甲廈「83瓊林」20樓全層，建築面積約1.8萬方呎，以每呎約30元租出，月租約54萬，租客為奢侈品網絡平台Farfetch ，租約為期4年。

Farfetch是一個英葡線上奢侈品時尚網絡平台，銷售來自世界各地700多間精品店和品牌的產品，該公司於2007年由葡萄牙企業家荷西·內維斯創立，總部位於倫敦，多年前進駐香港，承租觀塘道348號宏利廣場8樓全層單位，涉及面積約35750方呎 ，呎租約30元。