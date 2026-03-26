3COINS進駐啟德AIRSIDE 逾5000呎最大分店4月29日開幕 首引入「Made in Japan」食品

日本人氣生活雜貨品牌3COINS在港擴張步伐持續強勁，引入該品牌的YAICHI集團宣布，3COINS香港第三間分店將於4月29日正式進駐啟德地標商場AIRSIDE。新店面積逾5,100平方呎，為目前全港規模最大的分店。新店將首度引入「Made in Japan」食品系列，並乘著啟德的寵物友善定位，設置全港最大的寵物及旅行用品專區。

3COINS半年連開三店

3COINS自去年進軍香港以來，銅鑼灣希慎廣場及葵芳新都會廣場分店相繼打破品牌全球開業的銷售紀錄。YAICHI集團創始人兼主席羅盛昌表示，是次在九龍東核心地段開設最大分店，是品牌在港拓展的重要里程碑。

3COINS香港第三間分店將於4月29日正式進駐啟德地標商場AIRSIDE。

首度引入「Made in Japan」食品系列

有別於現有分店，AIRSIDE新店將打破以往只賣生活雜貨的框架，全港首度引入「Made in Japan」食品系列，涵蓋人氣零食及日常食品等。

此外，配合香港日益興盛的寵物文化及AIRSIDE的「寵物友善」定位，新店將劃出全港最大的3COINS寵物用品專區，提供逾100款日本設計的寵物精品。集團洞察到政府最快將於2026年5月8日起，放寬狗隻在指定條件下進入持牌食肆，標誌著香港正邁向寵物共融城市。因此，新店特別加闊通道動線，讓顧客能與毛孩並肩享受購物樂趣。

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致敬啟德歷史 策劃旅行主題區

為呼應啟德作為前香港機場的獨特歷史，新店特別策劃了旅行主題專區，提供逾120款行李收納、旅行配件及限量紀念精品。羅盛昌憶述兒時在啟德看飛機低飛的震撼畫面，認為旅遊代表著城市、文化與人的連結，冀以嶄新方式重新連結香港與日本。

推年費會員制 維持「與日同價」

面對香港零售環境的挑戰、高昂租金及全球油價上漲導致的物流成本波動，3COINS能在9個月內連開3店，成績備受市場觸目。為堅持「與日同價」的核心理念，YAICHI於今年2月破天荒推出「YAICHI TOMO」會員年費計劃，透過會員制建立更準確的需求預測模型，以優化供應鏈效率來抗衡營運成本。

3COINS葵芳店直擊

羅盛昌坦言，在本地零售市場推行年費計劃是一大膽嘗試，但香港消費者非常理性及看重長遠價值。據悉，該會員計劃推出後反應異常踴躍，一度迅速售罄；因應市場熱烈訴求，YAICHI現已再次開放會員計劃銷售，讓更多港人留港亦能以「日本同價」享受真正的日式產品與購物體驗。

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3COINS 新都會廣場店

地址：香港葵青新都會廣場3樓348號舖

營業時間：上午11時正 – 晚上10時

3COINS 希慎廣場店