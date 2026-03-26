沙田石門新都全層9500萬售 教育機構承接 原業主帳面虧損逾1500萬

近年趁商廈價格暴跌，自用買家紛出動，沙田石門新都廣場全層商廈，建築面積近2萬方呎，剛獲教育機構以9500萬承接，平均每呎4865元，原業主則為廠家。

持貨9年貶值14%

上址為沙田石門安耀街2號新都廣場18樓全層商廈，於本月17日以9500萬易手，買家為港專機構有限公司（HKCT Group Limted），市場人士指，該全層建築面積約19529方呎，平均每呎4865元，料港專購入自用，原業主於2017年3月以METROPOLE A LTD名義，以1.1034億購入，持貨9年帳面損失1534萬，物業貶值14%。

根據港專（HKCT）網站介紹，該機構成立逾75年，曾是工人夜校，為「掃盲」而設立，現時發展迅速。「昔日工人夜校，今天港專學院，邁向專業進修大學。」而該機構開辦眾多課程，亦包括僱員再培訓（ERB）課程，毅進課程等等。本報昨日聯絡港專，惟直至截稿時未獲回覆。

沙田新都廣場18樓全層商廈，由港專以9500萬承接。

上述物業原業主鍾泰強為廠家，亦是香港線路板協會會長，市場消息透露，鍾在業界具影響力，曾出任上市公司美維控股執行董事及行政總裁。

去年恒生大學9000萬購全層

去年11月，香港恒生大學亦斥9000萬，購入新都廣場11樓全層連4個車位，建築面積約19139方呎，呎價約4702元（未計車位）。

該物業為銀主盤，在2023年市場估值約1.28億，最終大幅減價3800萬易手。

若然比較是次成交，是次價格高500萬，兼且並不包車位，可見該廈價格較去年回穩。