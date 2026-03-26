商廈改裝學生宿舍成趨勢 市場需求殷切 財團紛申請 「燈芯絨大王」觀塘項目規模最大

學生住宿需在供不應求之下，政府隨即為學生宿舍政策拆牆鬆綁，去年7月推出城中學舍計劃，容許商廈申請改裝學生宿舍，城規會共接獲5宗改劃申請，提供約677個房間，涉及至少1100個牀位，規模最大為觀塘LT Tower改裝個案達517個牀位。

接獲5宗改劃申請 共涉1100個牀位

據《星島》統計，自城中學舍計劃推出以來，城規會合共接獲5宗申請改裝個案，主要以商廈項目為目主，未來可提供約677個房間，涉及至少1100個牀位；當中觀塘有2個項目，涉391個房間、佔整體約57.8%，提供約742個牀位、佔整體約67.5%。

有2個項目已獲城規會批准，涉248個房間，包括首宗根據城中學舍計劃首個向城規會提出申請改裝的項目，為協成行旺角中心商廈項目，改裝1樓至22樓，並在今年2月初有附帶條件下批准。該項目將在1樓至22樓提供合共198個房間，暫涉及276個宿位，當中項目將設有132間單人房、54間雙人房及12間三人房。房間面積約97方呎至312方呎，每間房均設有獨立淋浴間。

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而1樓至3樓提供4間無障礙客房，而會議室、洗衣房、公共休息室及健身室等公共設施將設於1樓至3樓平台樓層，另外，每個樓層設有茶水間。項目入口將設於面向山東街的地下大堂。每個樓層連接升降機大堂至內部房間走廊的門，將安裝門禁卡或密碼鎖。該項目料於2027年4月完成相關改裝工程。

另一宗已獲批個案為香港樹仁大學就其灣仔校址申請改裝學生宿舍，共提供50個宿舍單位，項目於2月底在有附帶條件下批准。該項目現址為樓高5層的校舍，將用途改變將涉及學生宿舍及相關設施，共提供50個宿舍單位，涉及可建總樓面約19026方呎；整個項目料於今年第4季完成改裝工程。

而最大規模個案是「燈芯絨大王」江達可持有的觀塘活化商廈項目LT Tower，在3月向城規會申請改裝學生宿舍，改建現有建築物部分地面層及2樓至15樓（不設4樓及14樓），提供274間學生宿舍房間（包括 31間單人房間及243間雙人房間）供本地及外地學生租用，合共提供517個牀位。

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同時亦提供各類配套設施，包括自修室、會議室、多用途室、活動室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活質素。現有建築物地面層剩餘部分及1樓全層並不屬於是次申請的一部分，當中的商店及服務行業/食肆和車輛停泊及上落貨設施將維持不變。