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「小巴大王」沽中環中心兩單位 涉9336萬 平均每呎1.9萬

樓市動向
更新時間：10:38 2026-03-25 HKT
發佈時間：10:38 2026-03-25 HKT

「小巴大王」馬亞木家族近年沽售部分物業，最新為中環中心兩個單位，作價分別5198.4萬及4138.2萬，平均每呎1.9萬，合共套現逾9336萬，買家為貿易相關公司，料作為自用。

貿易相關公司承接

上址為中環中心45樓03及05號單位，分別由兩名買家承接，其中4503室，建築面積約2736方呎，以5198.4萬易手，平均呎價1.9萬，買家泰合國際貿易（香港）有限公司，另外，該廈4505室，建築面積約2178方呎，涉資4138.2萬，平均每呎亦是1.9萬，買家香港添榮投資和貿易有限公司。

業內人士表示，上述買家均為貿易相關公司，料購入自用，現時寫字樓市場由用家主導，趁勢購入物業自用，中環中心同類型單位高峰期呎價高達5萬，最新造價較高位回落逾60%。

「小巴大王」馬亞木家族連沽中環中心45樓兩個單位，套現逾9336萬。
「小巴大王」馬亞木家族連沽中環中心45樓兩個單位，套現逾9336萬。

全層單位相繼拆售

上述單位成交價屬市價水平，去年，世茂集團創辦人許榮茂私人持有的中環中心55樓全層拆售，至今暫錄4宗成交，暫套現逾4.33億，包括中環中心5512室，建築面積約1746方呎，以每呎約1.95萬易手，涉資3405萬。

中環中心55樓全層總建築面積約25576方呎，許榮茂將其分拆12個細單位，自去年7月起錄成交，首批率先賣出1、2及13室共3個單位，建築面積共約6478方呎，以合共近1.42億易手，呎價約21903元。去年10月則沽出3、5至8室，作價2.18億，建築面積約10895方呎，呎價約20009元，緊接着於去年11月，5511室建築面積約2012方呎，成交價3923.4萬，平均呎價僅約19500元。

中環中心55樓暫時錄得4宗成交，該4名買家全部買家來自中資背景。該55樓尚有2個單位待售，包括9及10室，建築面積1746及2487方呎，叫價由3666.6萬至5222.7萬，平均呎價2.1萬。

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