黃金海灣．意嵐現首宗兩房租賃 收樓1小時閃電租出 回報近3.5厘

新晉屋苑備受租客追捧，市場消息指，旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐錄得首宗兩房單位租務成交。有租客陪同親戚收樓期間，被屋苑環境及景觀吸引，即時轉租為買，並於業主收樓後短短一小時內，成功拍板以1.52萬元承租一個兩房單位，實用呎租約34元。

九龍客一見鍾情 斥1.52萬承租

美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交單位為黃金海灣．意嵐3座10樓B室，實用面積約448平方呎，屬兩房間隔。

鍾家豪透露，該名租客原於九龍區居住，早前陪同親戚到屋苑辦理收樓手續時，對項目的居住環境及開揚景觀一見鍾情，隨即委託代理物色租盤。巧合的是，同層正有一個單位放租，租客即時預約在業主收樓當天睇樓。最終雙方一拍即合，在業主正式收樓後，即場以月租15,200元簽訂租約，由收樓至租出僅花約一小時，過程極為迅速。

最平叫租8500元起

資料顯示，業主於2024年7月以約530.8萬元的價格買入該單位，按現時租金計算，租金回報率約3.5%，回報水平理想。

鍾家豪補充，黃金海灣正處於收樓高峰期，現時市場上約有25個單位放租，入場單位為開放式間隔，最平叫租由8,500元起。他預料，隨著更多業主陸續收樓及裝修單位，區內的租務交投將會進一步轉趨活躍。

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