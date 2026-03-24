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中原購富豪東方酒店打造學生宿舍 總投資約20億 料提供1500個床位

樓市動向
更新時間：09:37 2026-03-24 HKT
發佈時間：09:37 2026-03-24 HKT

政府銳意將香港打造成國際教育樞紐，隨着海外學生數量增加，宿位不足問題越趨嚴竣，並且帶來龐大商機，吸引財團紛進軍學生公寓市場。最新中原集團旗下中原投資以15.18億，購入九龍城富豪東方酒店，計劃改裝成學生公寓，料可以提供約1500個床位，總投資約20億。

葉明慧：最快今年9月部分開業

中原投資行政總裁葉明慧表示，學生住宿需求持續增加，資產價格正處於完成調整之際，現時屬擴展本港學生公寓市場版圖的理想時機，又說物業位於成熟市區，交通網絡完善，鄰近多間高等教育院校，因此計劃改裝為學生公寓，預計可以提供約1500個床位，總投資約20億，今年9月可以部分開業，相信將成為全港最大規模的學生公寓項目。

她又說，在非本地學生人數持續增加、本地大學校內宿位供應有限及長期市場基本因素支持下，公司將本港學生公寓床位供應目標，由原來約3000個調高至約6000個，並計劃於未來二至三年內逐步實現，又透露現時有超過10個酒店或寫字樓等改裝為學生宿舍的項目正在研究當中。

富豪東方酒店將改裝為學生公寓，預期可以提供約1500個床位。
富豪東方酒店將改裝為學生公寓，預期可以提供約1500個床位。

學生宿舍為機構級資產

中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯表示，學生公寓不再是小眾市場，正逐步成為本港國際教育樞紐不可或缺的基礎設施，亦正發展為機構級別的資產類別。

九龍城富豪東方酒店於1982年落成，總樓面約24.3萬方呎，合共提供494間客房，酒店早年因鄰近啟德機場，因而命名為富豪機場酒店。機場遷至赤鱲角之後，曾易名為富豪啟德酒店，2002年再易名為富豪東方酒店。

翻查資料，連同富豪東方酒店在內，中原投資旗下學生公寓營運平台CampusOne Communities（壹社）共有三個學生公寓項目，合共提供約1700至1800個床位，其中尖沙咀一步居117已全部租出，租金回報率約4至5厘。至於去年斥資3.35億購入的西半山般咸道般咸軒，合共提供約200個床位，預期今年9月開業。

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