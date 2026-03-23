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盛滙李根興斥1188萬購灣仔地舖 料核心區舖價已觸底「捱足兩年無出手」

樓市動向
更新時間：10:24 2026-03-23 HKT
發佈時間：10:24 2026-03-23 HKT

過去兩年主力沽貨的盛匯商舖基金重新入市，最新以1188萬元購入灣仔軒尼詩道一個地舖，租金回報率約3.5厘。基金創辦人李根興預期，核心區舖位價格已觸底，屬合適的入市時機。他預告，該基金今年目標動用2億至3億元，掃入10至15個舖位。

灣仔軒尼詩道111號地舖，建築面積約720方呎，現由「飛哥小廚」兩餸飯承租，每月租金約3.5萬元。
灣仔軒尼詩道111號地舖，建築面積約720方呎，現由「飛哥小廚」兩餸飯承租，每月租金約3.5萬元。

上述成交舖位為灣仔軒尼詩道111號地舖，建築面積約720方呎，現由「飛哥小廚」兩餸飯承租，每月租金約3.5萬元，租金回報約3.5厘。據了解，該舖於疫情期間的舊租金曾高達每月6.8萬元。

至於原業主為老牌家族，於1961年以8.8萬購入上址，持貨65年沽出，帳面獲利1179.2萬，升幅134倍。

原業主為老牌家族，於1961年以8.8萬購入上址，持貨65年沽出，帳面獲利1179.2萬，升幅134倍。
原業主為老牌家族，於1961年以8.8萬購入上址，持貨65年沽出，帳面獲利1179.2萬，升幅134倍。

今年目標購10至15個舖位

對於是次入市，李根興表示「捱足兩年無出手」。他指，若在正常市況下，剛購入的灣仔舖位估值可達近3,000萬元。他透露，基金目前正積極洽購多間舖位，今年目標買入10至15間商舖，預計涉資約2億至3億元。

展望今年商舖市況，李根興預期核心區舖位售價已見底，今年有望回升約3%至5%，租值亦料漲約5%至8%。不過他指出，民生區商舖始終受港人北上消費及網購熱潮影響，預期今年仍在低位徘徊。


 

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