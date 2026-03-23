豪客大手掃新盤越來越多 按揭有否不同？一招免供款入息比率要求｜曹德明

近期不少大手客積極入市新盤，有報道指日前剛推售的新盤中，購入最少兩伙或以上的大手客佔比高達約四成。另一方面，根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處的資料顯示，今年2月份已知的一手大手客（即同一買家於同一月份及同一新盤購入多於一個單位）共錄得176宗，按月大幅上升約214.3%，創撤辣後新高。

部份公司設另類高成數按揭

部分大手買家實力雄厚，「一炮過FULL PAY」多個單位不足為奇，因此近年買家申請按揭比率亦稍有回落，但仍有部分大手買家因息口回落至合理水平而選擇承造按揭入市投資。不過，這些買家購入多於一個單位時，在申請按揭方面會遇到一些限制或困難，筆者將在本文作分析。

首先，按揭保險公司規定物業必須為自住居所，而大手買家一般會將物業用作出租或投資用途，因此不能透過按揭保險計劃申請高成數按揭，即每個物業銀行最多只可批出七成按揭。不過，市場上有私營按揭公司提供另類高成數按揭計劃，即使購買多於一個物業作投資用途，亦能申請高達九成按揭，為買家的財務周轉帶來更大彈性。

可用「資產水平」申請按揭

另外，買家若購買多個物業，銀行會將所有物業貸款一同計算買家的入息要求。假設有買家購買4個新盤，每個約600萬元，若想承造七成按揭，年期30年，按現時按息約3.25厘計算，4個新盤的總供款額約7.3萬元。銀行在計算「供款與入息比率」時，會將4個物業的每月供款相加，並要求總額不超過入息的50%，這表示買家的每月入息至少為14.6萬元才能符合最低入息要求。

不過，一些大手買家擁有高淨值資產如現金、股票或現契物業，他們傾向以「資產水平」作為審批基礎申請按揭貸款，此方法便不需要通過銀行「供款與入息比率」要求。

由於一次過購入多個單位所需資金不菲，如需申請按揭，建議事前仔細計算財務狀況以及供款能力，以免在置業過程中遇到困難。另建議選擇大型可靠且專業的按揭轉介公司，既能夠提供有效協助，又可一條龍協助買家處理按揭事宜。此外，按揭專家會根據買家財務狀況，提供詳盡分析及評估，讓買家輕鬆選擇最合適的按揭計劃，確保置業過程順利。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁