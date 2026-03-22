政府首推3地建學生宿舍獲22意向書 料提供4500宿位 最快新財年招標

本港大學近年吸引全球學生來港就讀，對學生住宿需求隨之飆升，在供不應求之下，政府首次透過賣地方式推出3幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業地發展「學生宿舍」，共涉4500個宿位，已於上周五（20日）截收意向書，本報獲悉合共接獲22份意向書，主要來自地產發展商和學生宿舍營運商，最快新財年推出招標。

主要來自地產商和宿舍營運商

發展局昨回覆本報查詢時指，該局早前就3幅分別位於啟德、沙田小瀝源和東涌東可發展作專上教育學生宿舍用地，邀請市場提交發展意向書，至3月20日截止，共收到22份意向書，主要來自地產發展商和學生宿舍營運商。該局續指，局方會整理及分析蒐集到的意見，包括市場對不同用地興趣、賣地安排建議等，最早會於2026/27年度透過公開招標，推出其中1幅或多幅用地供發展學生宿舍。

今次是政府首次在公開市場賣地推出學生宿舍用地，3幅用地均位於市區或擴展市區，交通相對便利，鄰近社區及商業設施較為完善，規劃為「商業」用途，發展學生宿舍將毋須另行提交規劃申請。

3幅用地中 啟德地規模最大

上述3幅用地中規模最大為啟德3B區4號地，毗鄰今年啟用的新急症醫院，附近港鐵站包括啟德站和九龍灣站，地盤面積約7.97萬方呎，涉及可建樓面約46.29萬方呎；該地綜合市場估值約23.1億至27.8億，每呎樓面估值約5,000至6,000元。

3幅用地小檔案

至於沙田小瀝源用地，毗鄰巴士廠，鄰近港鐵第一城站和石門站，周邊集合商業、住宅及其他土地用途，地盤面積約1.18萬方呎，可建總樓面約10.76萬方呎；該地綜合市場估值約4.3億至5.4億，每呎樓面估值約4,000至5,000元。

最後一幅則位於東涌東，毗鄰將於2029年通車的港鐵東涌東站，地盤面積約2.96萬方呎，可建總樓面約24.76萬方呎，該地綜合市場估值約4.8億至7.3億，每呎樓面估值約2,000至3,000元。

地產組記者：羅其軍