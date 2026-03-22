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DEEP WATER SOUTH截收2200票 超額近23倍

樓市動向
更新時間：09:42 2026-03-22 HKT
發佈時間：09:42 2026-03-22 HKT

鐵路新盤向來不乏捧場客，由會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸壓軸新盤DEEP WATER SOUTH 6A期昨日截票，發展商指，該盤合共接獲2,200票，以今日首輪發售價單93伙計，超額認購近23倍。

黃光耀：獲高端投資客追捧

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH 6A期昨日截票，共收2,200組認購登記，超額近23倍。項目今日（22日）發售93伙，主打1房及2房戶型，折實呎價由26,785元起，勢將獲一眾高端投資客、內地專才、高收入專業人士及年輕首置客追捧。

黃光耀續指，第6B期一周內火速招標售出12伙大宅，套現逾5.71億，更錄深水灣海景四房大宅成交價近8,644萬，呎價達50,964元，雙雙創項目新高。

首輪開售單位涉及93伙

根據銷售安排顯示，首輪銷售細分3組進行揀樓，其中S組供6B期曾購入單位的買家進行認購，可購1至4伙；A組細分兩組揀樓，A1組買家須以全層式認購單位，最多可認購2層；A2組買家可認購3至8伙、最後B組買家可揀選1至2伙，項目預留約70%單位供大手組別認購，即最少有30%單位供B組買家認購。

首輪開售單位涉及93伙，包括42伙1房開放式廚房、21伙2房開放式廚房及30伙2房1套梗廚單位，面積介乎337至577方呎，發展商提供最高15%折扣優惠，折實售價介乎906.8萬至1,887.6萬，折實呎價介乎26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。全數1房開放式廚房單位低於960萬，有63伙或68%單位低於1,250萬，有79伙或85%單位低於1,800萬。

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