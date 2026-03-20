夾公仔舖殺入中環核心區 打工仔感愕然：呢度係德輔道中 月租竟高達6位數

傳統商業區中環向來商廈林立、名店雲集，惟近日德輔道中核心地段竟罕有出現「夾公仔機舖」，引發網絡熱議。

該舖為中環德輔道中127至131號有餘貿易中心地下3號舖，上手租客為中藥連鎖品牌位元堂，數月前已搬離。而相鄰舖位則曾由電訊商Smartone承租。翻查資料，有餘貿易中心為齡記書店區百齡家族的物業。

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代理：同類舖位月租曾達20萬

有代理回覆《星島頭條》查詢時表示，該舖面積約1,800方呎，最新以約每月18萬元租出，相鄰的2號舖亦以相若價錢獲承租。他指，在零售最高峰時期，同類舖位月租約達20萬元，反映目前租金已較高位回落。

中環德輔道中核心地段竟罕有出現「夾公仔機舖」，引發網絡熱議。

他續指，昔日零售市道暢旺時，消費人流及商戶擴充熱潮從中環一路延伸至上環一帶，甚至連域多利皇后街位置的商戶也能穩健營運，惟現時市況轉變，直言「依家就抆抆地，不是那麼容易做。」

裝修簡單彈性大 助業主填補「空窗期」

美聯旺舖董事江靜明表示，中環一帶以商業金融業務為主，但周邊店舖種類繁多，而現時夾公仔店應屬短租安排。該地段平均呎租約50元至100元不等，而夾公仔店一般可獲較低租金租出。

代理表示，該舖面積約1,800方呎，最新以約18萬元租出，

江靜明補充，不少業主在落實長線新租約前，願意採取較具彈性的短租方式，以填補舖位丟空的「空窗期」，同時，夾公仔店近期不斷擴張，這類帶有娛樂性質的產品能吸引人流，而且租約彈性大、裝修簡單，入場及離場均十分便捷，因此不少業主都願意以短租形式放租予相關商戶。

該舖上手租客為中藥連鎖品牌位元堂，數月前已搬離到，而相鄰舖位則曾由電訊商Smartone承租。

對於中環核心地段出現夾公仔機舖，有附近上班的打工仔直言感到愕然，「我公司在對面，在第一次見到舖頭變咗夾公仔機，真係打個突！如果開喺橫街都算，但呢度係德輔道中呀」、「東方表行隔離竟然開左間夾公仔舖，第二區我都明，呢區真係好難想像」；更有人形容畫面蕭條，「唔知點解見到啲夾公仔鋪位就有種悲涼的感覺，對比埋隔離間東方表行，兩個字：蕭條。」

有人直指這類店舖與早前各區湧現的「缸瓦佬」（平價特賣場）相似，均屬短租性質；有人則笑言打工仔工作繁重，可趁閒時去夾公仔減輕壓力。

事實上，核心區商舖轉型已非新鮮事。有意見指出，「夾公仔機經濟」在逆市中大有可為，例如中環街市早已有大量扭蛋機進駐，而長江集團中心地庫亦開設了夾公仔舖。此外，昔日逾60間國際連鎖品牌林立的尖沙咀栢麗購物大道，近年亦出現了不少夾公仔機店的身影。

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