金鐘力寶中心全海景單位2380萬易手 持貨9年貶值36%

核心區甲廈交投持續，用家及投資者紛出動，金鐘指標甲廈力寶中心錄一宗蝕讓成交，一個全海景單位以2380萬易手，平均每呎12796元，屬同類型單位低價水平，物業於9年間貶值36%。

上址金鐘甲廈力寶中心1座20樓7室，建築面積約1860方呎，市場人士指，該單位以2380萬註冊成交，原業主於2016年8月以3740萬購入，持貨近10年帳面虧損1360萬，單位跌價36%。業內人士表示，該單位並非高層單位，惟坐擁全海景，屬優質單位，連同該單位在內，今年以來該廈暫錄4宗成交，上述單位呎價屬較低水平，其中1座38樓全層上月易手，是今年暫錄最矚目買賣。

面積約1860方呎

近年，甲廈買家以用家主導，不過，亦見有知名投資者，鷹君上月購入力寶中心1座38樓全層，建築面積約18085方呎，平均呎價約13879元，交吉易手，該全層位處高層坐擁維港景，市值呎租約50元，料回報逾4厘。原業主世茂集團創辦人許榮茂，2013年以5.05億購入，自用作集團辦公室。

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代理指，曾在2018寫字樓旺市，有財團出價約10億洽購該樓層，惟最後未能成事，現時以2.51億售出，持貨約13年帳面蝕約2.54億或50%。

2018年呎價高見4.99萬

力寶中心於商廈市況高峰期，成交呎價高見4.99萬，1座36樓1至02、06及08室，建築面積7775方呎，2018年10月以3.88億易手，呎價高見4.99萬，成為該廈最高紀錄。

此1座樓單位，正位於鷹君購入單位樓下，同樣景觀，層數低兩層，可見最新造價較高位跌逾70%。

近年，力寶中心價格成交呎價由1.2萬至1.4萬水平，重返2009年水平，力寶擁有華麗大堂，單位數目多，業權分散，升市時升得急，跌市時亦跌得快，大廈聚集律師樓，只因地利接近高等法院。

力寶中心1座36樓1至02、06及08室，7775方呎，2018年10月以3.88億易手，呎價高見4.99萬，成為該廈最高紀錄。



