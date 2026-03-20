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屋苑租務彈升 回報穩企逾3.3厘 長沙灣新盤放租僅1日 「零議價」1.55萬租出

樓市動向
更新時間：10:16 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:16 2026-03-20 HKT

住宅租賃需求持續殷切，多個屋苑如北角寶馬山花園、長沙灣家壹等，以及新入伙盤如西沙SIERRA SEA、長沙灣Belgravia Place等，連環錄得租賃個案。隨着近期租金持續上行，不少單位租金回報率均不俗，介乎3.3厘至約5.4厘。

寶馬山花園呎租47元

美聯高級營業經理謝國安表示，北角寶馬山花園8座高層C室，面積約845方呎，屬3房1套間隔，單位早前以每月4.1萬放租，最新獲家庭客以每月4萬承租，呎租達47元，屬市價水平。據了解，業主於2009年6月以約888萬購入上述單位，按最新租金計算，租金回報率約5.4厘。

北角寶馬山花園。
北角寶馬山花園。

港置高級區域董事黃慶龍表示，長沙灣Belgravia Place 1B座中層03室，面積約266方呎，1房間隔，單位以每月1.55萬放租僅1日，即獲同區客洽租，最終「零議價」租出，呎租58元，屬市價水平。據了解，業主於2025年8月以約474.9萬購入上述單位，以上述租金計算，租金回報率約3.9厘。

住宅租賃需求持續殷切，多個屋苑連環錄租賃個案，租金回報率3.3厘至約5.4厘。
住宅租賃需求持續殷切，多個屋苑連環錄租賃個案，租金回報率3.3厘至約5.4厘。

海之戀1房2.15萬租出

中原資深分區營業經理余仲平表示，荃灣海之戀10座中層C室，面積391方呎，1房間隔，議價後獲本地客以每月2.15萬承租，呎租約55元，屬市價水平。資料顯示，業主於2017年以675萬一手買入上址，現租出單位，租金回報率約3.8厘。

中原分行經理曾嘉滙表示，西沙SIERRA SEA 1B期3座中層D室，面積434方呎，2房間隔，最新獲區內客以每月1.73萬承租，呎租約40元。據了解，業主於2025年以595萬購入上述單位，現時租金回報率約3.5厘。

中原分行經理葉添水表示，長沙灣家壹低層D室，面積277方呎，1房間隔，議價後獲區內客以每月1.48萬承租，呎租達53元，屬市價水平。據悉，業主於2019年4月以544萬買入上述單位，租金回報率達3.3厘。

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