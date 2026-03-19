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新世界尖沙咀商住地動工 樓高27層 最快明年推出 黃少媚：積極釋放土地儲備價值

樓市動向
更新時間：17:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-19 HKT

繼去年粉嶺馬適路及元朗南等住宅項目後，新世界發展（017）位於尖沙咀漢口道的全新國際級綜合商住項目最近亦已動工。項目提供住宅、商業及酒店等多元化物業組合，最快於明年推出市場。

動工儀式由新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚聯同一眾管理層主持。黃少媚表示，集團積極釋放土地儲備價值，持續加強地產核心業務發展。尖沙咀漢口道商住項目動工，標誌集團釋放市區核心地段潛力邁出重要一步，集團將繼續專注地產本業，靈活把握市場機遇，推動業務穩健向前。

住宅涉約100伙

尖沙咀漢口道商住項目坐落市區核心地段，項目樓高27層，設有獨立電梯大堂，總樓面面積約14萬平方呎。 住宅單位設於高層，涉及約100伙，部分單位可享九龍公園景觀，而部分單位則可享維港煙花景；酒店部分則提供99間客房，其他樓面則可用作零售及餐飲等商業用途。

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