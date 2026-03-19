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DEEP WATER SOUTH 6A期累收逾1500票 夥銀行推3年2.73厘定息樓按優惠

樓市動向
更新時間：16:08 2026-03-19 HKT
發佈時間：16:08 2026-03-19 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH 6A期將於周日以價單形式推售93伙，項目暫錄逾1,500票，項目夥恒生推出樓按優惠，首3年定息為2.73厘。發展商表示，現時入票客源當中內地客佔4成，本地客佔6成，另外投資客亦有約4成，並視乎周日銷情，考慮於當日加推。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於周六截票，目前暫收逾1,500票，其中客源分布中內地客佔4成，本地客佔6成，另外由於項目預計呎租可達70至80元水平，租金回報率可達逾3厘水平，回報不俗，因此投資客亦有約4成。項目將於周日推售93伙價單單位，並視乎當日銷情，有機會即日加推。

黃光耀續指，美聯儲局最新宣布維持息口不變，認為對市場影響不大。有見近期全球局勢緊張，市場早已預期息口會維持不變。另外，對住宅市場影響亦見輕微，相反現時環球局勢緊張亦進一步讓資金流入住宅市場。

為配合項目銷售，發展商亦聯同銀行推出按揭優惠。恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指，是次為項目買家提供定息按揭計劃，首3年定息為2.73厘，其後為P減1.75厘。另外亦提供3,888元按揭貸款大利是。
 

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