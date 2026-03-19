黃大仙薈淳開價 首批50伙 每呎1.8萬 開放式戶398萬入場 樓花期僅約5個月

多個新盤提速搶攻連環開價，宏安旗下黃大仙薈淳正式開價，首批涉及50伙，折實平均呎價約1.8萬，折實售價約398.8萬起，周六（21日）開放示範單位及收票，最快下周開售。發展商除吸引用家外，亦為開放式單位提供家具優惠，方便買家入住或放租，加攻投資客源。項目其中最大賣點為極短樓花期，將於今年8月底落成入伙，樓花期只有5個月。

首批涉及50伙

薈淳首張價單涵蓋4伙開放式、42伙2房及4伙3房，面積介乎209至520方呎，價單定價571.4萬至1323.9萬，價單呎價22969至28087元，扣除30%折扣優惠後，以及提供予開放式單位買家的現金折扣，折實平均呎價18088元，折實售價約398.8萬至926.7萬，折實呎價約16078至19660元。

宏安程德韻（中）表示，黃大仙薈淳首張價單推50伙，折實平均呎價約18088元。左為黃文浩，右為陳永盟。

程德韻：可「即買即收租」

宏安執行董事程德韻表示，首張價單提供50伙，折實平均呎價約18088元，指項目樓價期約5個月多，故形容開價為「淳速快住價」，又可稱為「即買即收租快享受價」。明日起會開放示範單位及收票，最快下周開售，不排除會加推新價單。

程德韻說，項目現時客源中約4成為內地客，亦有準買家有意買多於1伙，為平衡不同買家需要，除計劃大手客安排外，將預留單位供買1伙的自住或投資客選購。

薈淳將於今年8月底入伙，屬極短期樓花項目。

對於樓市，程德韻說，近期氣氛向好，全面撤辣等利好因素繼續支持，市場上不乏大手客掃貨的個案，認為投資者投身樓市屬好信號，反映現時屬入市良機。

薈淳首張價單中以2樓、3樓及5樓J室為最平單位，面積209方呎，折實售價均為398.8萬，屬能受惠於100元印花稅政策的範圍，折實呎價19081元；2房最平為2樓D室，面積360方呎，折實售價578.8萬，折實呎價16078元，亦屬全張價單中呎價最低單位。至於3房最平為5樓G室，面積432方呎，折實售價828.8萬，折實呎價19185元。

而價單最貴單位為6樓H室，為面積520方呎的3房1套單位，折實售價約926.7萬，折實呎價17821元。

薈淳18樓E室有裝示範單位：

資料顯示，該區對上一個開售新盤為同由宏安發展的薈鳴，於2024年1月公布首張價單，當時折實平均呎價約15326元。而項目於去年年中陸續開始入伙，現樓後銷情持續，至去年12月成功沽清全盤所有單位，近期的成交呎價介乎1.8萬水平，與是次薈淳折實平均呎價相若。

薈淳18樓H室示範單位：

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，首批單位定價與同區指標二手屋苑相若，亦接近同系薈鳴後期貨尾單位造價，料首輪開售可「一Q清袋」。黃大仙區過去近2年未有全新供應，薈淳的推售可滿足換樓客及上車客需求。而且近年租金持續上揚，故相信項目亦受長線投資者追捧。

薈淳18樓J室示範單位：

美聯高級董事布少明表示，薈淳鄰近鐵路站，且黃大仙區發展成熟，民生購物配套完善。是次推出的首張價單定價具競爭力，而同區物業需求殷切，料不乏投資客垂青，投資客佔比料高佔約3成，預計市場反應亦會相當不俗。料呎租約55至60元，租金回報料近4厘。

樓花期僅約5個月

薈淳關鍵日期為今年8月31日，樓花期只有5個月，適合有逼切住屋需求的用家，發展商為增加短樓花期號召力，並推出「學舍傢俬現金折扣」，力吸投資客源。

是次發展商推出薈淳，亦推出名為「學舍傢俬現金折扣」，買家選購2樓至23樓J室，面積209方呎開放式單位；或選購2樓至23樓K室，面積202方呎，同屬開放式單位，可享有1.2萬額外折扣，由於項目樓花期短，計劃適合投資者收租。

開放式提供1.2萬額外折扣

宏安地產於新蒲崗設學生宿舍「日新舍」，推出後短時間已獲不少留學生租用，頗受歡迎，亦反映區內有不少留學生住屋需求，相信薈淳屬短期樓花，可吸引不少投資客源購入開放式單位作學生宿舍之用。

由於樓花期短，是次發展商提供付款方法亦只有一種，為薈淳快收樓付款計劃，買家於認購單位時付5%臨時訂金後，於45天內再付樓價5%，餘款90%於項目正式入伙後才付清。

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