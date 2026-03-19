Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「權發小廚」續擴張進駐旺角 擁7家據點 月交近120萬租 每日要賣多少個兩餸飯交租？

樓市動向
更新時間：10:36 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:36 2026-03-19 HKT

兩餸飯食肆「權發小廚」繼續擴張，繼早前進駐鰂魚涌英皇道後，最新承租旺角西洋菜南街一個地舖，建築面積2400方呎，月租約16萬，平均呎租67元，較舊租金略加6.7%。

較舊租金高6.7%

旺角西洋菜南街103至109號五寶大廈地下A及B舖連閣樓，建築面積約2400方呎，入則閣1600方呎，意向月租20萬，以每月16萬租出，新租客為兩餸飯食肆權發小廚，平均呎租67元（未計閣樓），舊租大池記大牌檔於2024年底承租3年，惟提早約一年半撤出，新租客略加1萬或6.7%。

旺角西洋菜南街五寶大廈地下A及B舖連閣樓，由「權發小廚」以每月16萬承租。
旺角西洋菜南街五寶大廈地下A及B舖連閣樓，由「權發小廚」以每月16萬承租。

舊租客提早年半撤走

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，上述位置接近太子，並非西洋菜南街最旺段，雖然有人流，但食肆競爭亦激烈，租客生存靠本身實力，該舖兩名食肆租客，「相見車仔麵館」於2023年中進駐，經營一年多撤出，繼而由大池記大排擋承租，亦提早一年半撤走。

雖然飲食業經營不容易，市面上的食肆如走馬燈般不斷轉換，不過，權發小廚成為奇葩，由2021年開始，先後在油麻地（月租約12.8萬）、佐敦（月租25萬）、觀塘（20萬）、銅鑼灣（19萬）、尖沙咀（18萬）及港島東（8萬）開店。連同最新的旺角店，權發小廚目前已坐擁7大據點，每月租金總支出高達119萬元。

相關文章：權發小廚第5分店月底開幕！尖沙咀靚裝樓高兩層堂食兩餸飯 網民激讚「可能係全港九最豪華」

若以兩餸飯每個定價40元、各分店每日營業12小時計算，平均每間分店每小時只需賣出約12個飯盒（全線每小時共賣83個），便足以應付全數租金開支。

上月承租鰂魚涌分店為英皇道955至957號惠芳閣地下B號舖，建築面積約1000方呎，月租逾8萬，平均呎租逾80元。去年6月，該店進駐堪富利士道11號地下及1樓，建築面積分別為1000方呎，合共2000方呎，舊租客好好點心椰子雞煲專門店 ，去年6月底約滿撤出，權發小廚月租約18萬，較舊租金每月25萬，租金減幅28%。

相關文章：兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
02:13
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
4小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
5小時前
台中發生情侶倒斃浴室命案。iStock示意圖
台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室
兩岸熱話
14小時前
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
飲食
17小時前
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
01:25
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
2026-03-18 12:31 HKT
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
影視圈
21小時前
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
影視圈
20小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
2小時前
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
影視圈
16小時前