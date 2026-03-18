港鐵錦上路站第二期項目推招標 分紅比例19% 商場提供2方案

港鐵錦上路站第二期物業發展項目，本周二(17日)截收30份意向書後，該公司公布剛推出項目招標，將於4月15 (星期三) 下午2時正截標。

市場消息指，入標發展商須就「一口價」金額向港鐵自行提出建議，以價高者得決定勝負；而項目分紅比例方面劃一為19%。

另外，商業部分(商場)權益安排方面，港鐵提供兩個方案，首先為中財團可選擇全權擁有，可建總樓面亦有彈性，最低10.76萬至最高43.86萬方呎；其次由港鐵斥資16億回購，商場總樓面約27.99萬方呎，即每呎回購價約5717元。至於，項目補地價則由港鐵負責。

綜合市場消息指，有入意向書的財團包括長實、新地、恒基、信和、會德豐地產、華懋、九建、英皇、麗新、中國海外等。綜合市場估值約36億至60億元，每方呎估值約3,000至5,000元。

錦上路站第二期項目，毗鄰港鐵錦上路站，計劃發展成一個商住綜合項目，住宅可建總樓面約76.79萬方呎，料提供約1290伙，而商業可建總樓面約43.86萬方呎。由於該地盤將作商住發展，換言之，整個項目可建總樓面約120.65萬方呎，屬於2022年12月以來逾3年以來最大鐵路物業發展項目。

另外，入標財團可選擇競投商業部分的未來權益安排。項目將與港鐵網絡連接，待北環綫開通後，錦上路站料成為北環綫與屯馬綫轉乘樞紐。

