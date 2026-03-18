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前港姐季軍郭嘉文7840萬沽九龍塘天池屋 持貨9年貶值近3成

樓市動向
更新時間：11:49 2026-03-18 HKT
發佈時間：11:49 2026-03-18 HKT

儘管近期樓市氣氛有所回升，豪宅市場仍不乏蝕讓成交個案。市場消息透露，2015年香港小姐季軍郭嘉文（Karmen）最近以約7,840萬元，售出其位於九龍塘傳統豪宅地段逸瓏的頂層天池屋特色戶。對比其2017年1.068億元的購入價，物業在持有約9年後，帳面大幅貶值2,840萬元，蝕幅高達27%。

消息指出，上述成交單位為逸瓏5座天池屋，實用面積約2188方呎，屬4房雙套間隔，連1855方呎的天台及泳池，最新以約7840萬元售出，呎價約35,832元，惟相關消息暫時未獲證實。

購入價逾億 呎價曾創九龍塘新高

資料顯示，以上物業於2017年2月以郭嘉文名義登記購入，作價1.068億元，當年呎價約4.9萬元，曾創九龍塘呎價新高紀錄。直至2020年，才由中信銀行（國際）承造按揭，按揭人為郭嘉文，若以最新成交價計算，物業在持貨9年後，帳面貶值2840萬元或27%。

逸瓏位於九龍塘廣播道1號，由信置發展，於2011年開始入伙。逸瓏共有6座，提供120個單位，實用面積由1,039呎至2,340呎。

嘉慧園1.16億沽 每呎3.5萬

此外，近期老牌豪宅持續有承接，並且不乏大額成交個案。美聯首席區域營業董事楊宜貞表示，中半山嘉慧園剛錄得今年首宗成交，屋苑一個中低層C單位，面積約3335方呎，連一個車位以1.168億易手，呎價約35022元。

她又說，買家為用家，鍾情中半山傳統豪宅地段的物業，而原業主於2014年以約9000萬購入上述單位，持貨約12年轉售，帳面獲利約2680萬。

市場消息還透露，同區The Mayfair中層A室，單位面積約2155方呎，最新以1.138億易手，呎價約52807元。翻查成交資料，原業主於2009年斥資6250萬買入，持貨逾16年轉售，帳面獲利約5130萬。
 

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