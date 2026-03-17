跑馬地安美大廈舊樓 強拍申請遭駁回

由財團併購的跑馬地安美大廈舊樓，早於2022年向土地審裁處申請強拍，最新遭該處駁回申請。

上述項目早於2022年由一家名為SUCCESS BRAVO LIMITED公司申請強拍，其董事為律師。當年持有約85.6%業權，尚有8個單位並未成功收購，包括7個住宅單位及1個商鋪。

美大廈位於黃泥涌道63及65號，位於跑馬地黃泥涌道及雲地利道的豪宅地段，毗鄰馬場，落成後料不少單位可享馬場景色；同時鄰近銅鑼灣核心商業地段。

現址為一幢樓高13層的商住舊樓，地下為商鋪，樓上為住宅樓層，該舊樓早於1971落成入伙，至今樓齡約51年。文件顯示，項目地盤面積5172方呎，目前坐落於「住宅（甲類）」地帶，若以地積比率9倍發展，涉及可建總樓面約46548方呎。