信和屯門海珠路住宅地申寬高限 建700伙

政府去年底放寬地面建2層停車場樓面積豁免安排，發展商因相關改動而作規劃申請；最新由信和投得的屯門海珠路住宅地，亦因應上述措施向城規會申請放寬17.6%高限，以興建700伙。

地盤面積約47,017方呎，以地積比約6倍發展，建築物高度限制由100米(主水平基準上)，申請放寬至117.6米，增加約17.6米底17.6%，以興建1幢樓高26層分層住層（不包括1層防火層、2層地面停車場、1層公共車輛車站），以提供700伙，涉及可建總樓面約28.21萬方呎。

申請人指，擬議發展符合政府優化私人發展項目設置地面停車場的總樓面豁免政策；擬議建築物高度的放寬幅度是有充分理據支持，並將與周遭環境相符；擬議發展不會導致視覺及其他技術層面的負面影響。

資料顯示，信和於去年8月以10.89億元投得上述住宅地，當時每方呎樓面地價約3,860元。