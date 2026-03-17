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德福花園「超級凶宅」230萬推拍 低市價逾5成 曾發生五屍命案轟動一時

樓市動向
更新時間：14:02 2026-03-17 HKT
發佈時間：14:02 2026-03-17 HKT

樓市氣氛回暖，另類物業亦趁勢尋找買家。九龍灣德福花園一個曾發生五屍命案的單位，將於下周三（25日）假忠誠拍賣行連租約推拍，開價230萬元，低市價逾五成。

上述單位為德福花園C座中層01室，望內園景，實用面積556平方呎，屬2房單位，以開拍價230萬元計算，呎價約4,137元。

現每月1.1萬租出

資料顯示，業主早於2007年8月以110萬元購入上址，去年曾叫價約498萬元放盤，惟未能成功易手。單位目前以每月1.1萬元租出，租約期至今年9月17日；若新買家以開拍價投得，料可享約5.7厘的租金回報。

不過，買家需留意此類「超級凶宅」的按揭限制。目前中銀及滙豐等大型銀行的網上估價系統，均無法為該單位提供估價。由於銀行一般不會為此類嚴重事故單位批出按揭，準買家須做好「Full pay」（一筆過付款）入市的準備。

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此外，該單位連帶同層及同座物業的整體估價，亦較市價低約一至兩成。參考代理網站資料，屋苑同戶型及同面積的正常單位，近期成交價介乎530萬至555萬元。

遭風水師謀財害命

翻查資料，德福花園「五屍命案」發生於1998年7月，案情極為轟動。當時5名女性誤信自稱風水大師的李育輝，喝下混有山埃的符水後，於單位內集體中毒身亡。李育輝行兇後更把單位佈置成自殺假象，並掠去130萬元潛逃內地，最終兇手在內地被捕並判處死刑。事發後，單位不斷傳出鬧鬼傳聞，被稱為極級凶宅。

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