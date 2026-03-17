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德福花園超級凶宅230萬推拍 低市價逾5成 曾發生五屍命案「凶宅大王」稱折讓吸引擬競投

樓市動向
更新時間：15:02 2026-03-19 HKT
發佈時間：14:02 2026-03-17 HKT

樓市氣氛回暖，另類物業亦趁勢尋找買家。九龍灣德福花園一個曾發生轟動全城「五屍命案」的單位，將於下周三（25日）透過忠誠拍賣行連租約推拍，開價僅230萬元，低市價逾五成。有「凶宅大王」之稱的資深投資者伍冠流接受《星島頭條》查詢時透露，對該單位感興趣，認為租金具備上升空間，屆時或會委託朋友代為出價競投。

開拍呎價僅4137元 現1.1萬元租出

上述單位為德福花園C座中層01室，望內園景，實用面積556平方呎，屬2房單位，以開拍價230萬元計算，呎價約4,137元。

資料顯示，業主早於2007年8月以110萬元購入上址，去年曾叫價約498萬元放盤，惟未能成功易手。單位目前以每月1.1萬元租出，租約期至今年9月17日；若新買家以開拍價投得，料可享約5.7厘的租金回報。

現時該單位連帶同層及同座物業的整體估價，較市價低約一至兩成。參考代理網站資料，屋苑同戶型及同面積的正常單位，近期成交價介乎530萬至555萬元。

伍冠流：租金具調升空間

伍冠流向《星島頭條》表示，自己對上述單位感興趣，主要原因是其定價較市價有大幅折讓，屆時或會委託朋友代為競投。他指，德福花園交通方便，加上近期整體住宅租金持續向好，相信該單位租金具備調升空間。

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他進一步分析，隨着本港樓價逐步上揚，部分買家或會「退而求其次」，轉投另類物業作自住或投資用途，預期相關物業交投量及造價均會受帶動而向好。

買家料需Full pay入市

買家需留意此類「超級凶宅」的按揭限制目前中銀及滙豐等大型銀行的網上估價系統，均無法為該單位提供估價。由於銀行一般不會為此類嚴重事故單位批出按揭，準買家須做好「Full pay」（一筆過付款）入市的準備。

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98年轟動命案 遭風水師謀財害命

翻查資料，德福花園「五屍命案」發生於1998年7月，案情極為轟動。當時5名女性誤信自稱風水大師的李育輝，喝下混有山埃的符水後，於單位內集體中毒身亡。李育輝行兇後更把單位佈置成自殺假象，並掠去130萬元潛逃內地，最終兇手在內地被捕並判處死刑。事發後，單位不斷傳出鬧鬼傳聞，被稱為極級凶宅。

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