新盤向隅客帶票翻睇再追價 520萬購新葵芳花園2房戶「憧憬減息利好後市」

馬年開局多個新盤開售，投資者及用家入市步伐加快。美聯物業葵涌 - 葵涌廣場分行營業經理陳偉健 (TIMMY CHAN)表示，該行最新促成葵涌新葵芳花園一個408實呎高層戶成交，獲新盤向隅客帶同支票睇樓，經一輪議價後更追價20萬，最終以520萬元成功購入。



陳偉健表示，成交單位為新葵芳花園C座高層03室，實用面積約408平方呎，屬兩房間隔，望開揚市景，為鎖匙盤。單位早於2024年9月以590萬元放盤，其後累減至500萬元水平。

新葵芳花園C座高層03室：

長情業主持貨30年 帳賺348萬元

買家為新盤向隅客，認為樓價已經見底，加上預期美國下半年將減息利好後市，決定回流二手市場。買家帶同支票翻睇單位後隨即議價500萬元，與業主一番周旋後終追價20萬，以520萬元成交，折合實用呎價約12,745元。



資料顯示，原業主早於1996年1月以約172萬元購入上述物業，持貨長達30年，是次轉手帳面獲利約348萬元，物業升值約2倍。



